Jak to bylo s 11. zářím 2001 doopravdy?

Pro Heather Bauerovou je výročí útoků z 11. září o něčem jiném než o pádu dvojčat v New Yorku, zející díře v Pentagonu nebo vraku letadla na poli v Pensylvánii. Tato Američanka je přesvědčená, že za atentáty stály Spojené státy, nikoli teroristická organizace al-Kajdá.

»Zpochybňuji absolutně všechno a zajímalo by mě, co je pravdy na všem, co nám bylo řečeno o historii,« říká hospodyně ze severoamerického Wisconsinu.

Severní strana jižní věže krátce po zásahu (Let 175). FOTO - Wikimedia commons

Bauerová, které bylo v době útoků 14 let, věřila oficiální verzi dlouho, nakonec ale i ona prozřela – že útoky byly řízeny, aby ospravedlnily válku s Irákem, kterou Spojené státy zahájily v roce 2003. Je členkou takzvaného 9/11 Truth Movement (Hnutí za pravdu o 11. září), které neúnavně rozebírá důkazy na sociálních sítích, podle kterých mj. dvojčata spadla po odpálení bomby, nikoli po nárazu dvou letadel. Jedním z častých tvrzení je například to, že letecké palivo nemohlo roztavit ocelové nosníky nebo že za úhledným pádem věží je výbuch bomby. Obvinění, která byla za posledních 20 let rozpracována do nejmenších detailů, pravidelně vyvrací režimu poslušní novináři i dokumentaristé. Všechny nesrovnalosti se jim ale nikdy vygumovat nepodařilo. Například tu, jak to, že v době útoků (v úterý dopoledne běžného pracovního dne) se v budovách WTC nacházelo tak málo zaměstnanců (a skoro žádní hlavouni), když každý jiný pracovní den jich tam v danou dobu bylo až desetkrát více…

Debaty s lidmi a filmový festival

Příznivci konspiračních teorií zorganizovali k příležitosti 20. výročí několik debat s veřejností. V kalifornském Oaklandu se bude konal 17. ročník filmového festivalu za pravdu o 11. září. »Je tolik věcí, které chceme probrat, a máme jen osm hodin,« řekla organizátorka festivalu Carol Brouilletová, která rovněž založila pobočku hnutí za pravdu o 11. září na severu Kalifornie. O materiál nebyla nouze, a to organizátoři nepotřebovali ani známé filmové klenoty - bourající oficiální propagandu - od režiséra Michaela Moorea. Jeden z hostů Ken Jenkins produkoval podle oficiálních stránek festivalu totiž dokonce desítky filmů o atentátech z 11. září.

Tzv. konspirační teorie o 11. září jsou mezi prvními dezinformacemi, které těžily z internetu a rozšířily se tak mnohem rychleji než ty starší, například o zavraždění prezidenta Kennedyho nebo o falešné stopě Neila Armstronga na Měsíci.

Rozhodnutí amerického prezidenta Joe Bidena odtajnit vyšetřovací spisy k atentátům z 11. září a možné roli Saúdské Arábie některé pochybnosti možná rozptýlí…, nebo podle ČTK znovu vyvolá konspirační teorie.

(rj)