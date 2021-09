Svět je v pohybu

Jakou úlohu podle mého názoru v posledním období sehrává naše Česká republika? Můj pohled na události se možná nebude někomu líbit. Ale k věci.

Konaly se letní olympijské hry v Tokiu, kde naši sportovci dosáhli výborných výsledků. Nepatřil jsem mezi skeptiky a mé tipy mi převážně vyšly. Ale to, co provedli naši politici, mi vzalo chuť dále se jejich výplody zabývat. Bylo krátce před volbou nového předsedy Českého olympijského výboru a pan Jiří Kejval místo toho, aby se staral o zabezpečení důstojné přepravy do dění olympijských her, se začal starat především o svoji židli. Nakonec byl jediným kandidátem na předsedu – a nebylo co řešit. Nebylo? Nebo to bylo připraveno?

A jedeme dál. To, co probíhalo na olympijských hrách, je veřejnosti známo. Ale některým lidem ušlo, že rusofobie dosáhla za přispění papalášů z České republiky vrcholu. Exministr zahraničí Tomáš Petříček se chvástal bojkotem sportovců z Běloruska a současný ministr Jakub Kulhánek za podpory sportovních antitalentů ze Senátu jej podporoval. Společně dosáhli alespoň toho, že ruští a běloruští sportovci žili vlastně jako »bezdomovci«. U Bělorusů zakročil předseda Mezinárodního olympijského výboru Bach, aby byla dodržována olympijská charta. To se ale nepodařilo u sportovců Ruska, v případě jejich úspěchu nesměla být hrána státní hymna Ruské federace, vztyčována státní vlajka a na dresech nesměl být znak rodné vlasti. Na dovršení všeho, podle mého názoru asi na příkaz ČOV nebo nevím koho, bylo zakázáno televizním reportérům poskytování rozhovorů s úspěšnými ruskými sportovci. To mně osobně velmi vadilo.

Přátelé, důchodci, odpovězme jim při volbách!

A jděme dál. Přenesme se do našich poměrů. V Parlamentu České republiky měly být projednány odložené zákony. Mezi nimi byly i ty, které měly určovat další vývoj v ČR. To, co předvedli papaláši ODS, Pirátů, Starostů, KDU-ČSL, TOP 09 proti důchodcům, je ale za hranami slušnosti. A to, co se snaží předvádět proti důchodcům v posledních dnech, je vrcholem pokrytectví. Přátelé, důchodci, odpovězme jim na jejich urážky vůči nám při volbách v říjnu 2021! Nezaslouží si naši podporu, natož úctu.

A jděme ještě dále. Přišla rozhodující porážka USA a NATO v Afghánistánu. Nebudu se zde pouštět do záležitostí dohod–nedohod. Ale doporučuji našim nafintěným poslankyním a senátorkám, které celou dobu hnaly naše vojáky do boje za zájmy USA, aby si spolu se všemi dalšími českými papaláši, kteří činili totéž, vyvěsily fotografie mladých mužů, kteří pro zájmy USA položili své životy, každý den se jim podívaly do očí a poprosily je za odpuštění. Samozřejmě bez účasti kaplanů. Možná by jim to došlo, čemu sloužily.

A nakonec! Lidé, promítněte si, co pro nás vykonaly všechny vlády ČR po roce 1989, požadujte vystavení účtů za zpronevěřené hodnoty a v žádném případě jim nedávejte své hlasy. Nezaslouží si je!

Jiří POKORNÝ, důchodce, Beroun