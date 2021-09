Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

ČSSD může vypadnout ze Sněmovny

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). KSČM by nyní volilo pět a půl procenta lidí.

ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé Spolu 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala, vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News z přelomu srpna a září. Volby do Sněmovny se uskuteční zhruba za měsíc, 8. a 9. října. Ve srovnání s předchozím průzkumem STEM ze srpna zvýšilo ANO náskok na dvě zmíněné koalice na druhém a třetím místě. Podobné bylo pořadí výsledků stran i v předchozích průzkumech jiných agentur.

Vládní hnutí ANO v poslední době posiluje pozici na první příčce volebních průzkumů. V předešlém průzkumu STEM ze srpna získalo ANO zhruba 31 procent hlasů, Spolu téměř 22 procent a Piráti se Starosty skoro 19 procent. V průzkumu STEM z konce června mělo ANO jen asi 27 procent, zatímco tehdy druzí Piráti a STAN 24 procent, a v průzkumu z dubna dokonce ještě Piráti a Starostové vedli s 27,9 procenta.

Podobně jako ANO oproti předchozímu průzkumu posílilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie, a to z 11,2 na 11,8 procenta. Mírně naopak klesla podpora KSČM z 5,8 na 5,4 procenta. Pod pěti procenty nutnými pro zisk křesel ve Sněmovně dále zůstává sociální demokracie. Dostala by 4,4 procenta hlasů. Do Sněmovny by se nedostaly ani uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, Přísaha nebo Volný blok.

Více než polovina účastníků průzkumu - 55 procent - má podle STEM jasno, které straně by nyní ve volbách dala hlas. Asi třetina lidí si není účastí ve volbách ani volenou stranou jista. Dalších 11 procent uvedlo, že k volbám nepřijde.

Průzkum prováděla agentura STEM v době od 31. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1014 lidí. Také v průzkumech jiných agentur se ANO v poslední době posunulo před Spolu a koalici Pirátů se STAN. Podle srpnového modelu agentury Median by volby vyhrálo ANO s 27 procenty. Druhá koalice Spolu by měla 21 procent hlasů a uskupení Pirátů a STAN 20,2 procenta. V průzkumu agentury Kantar CZ získalo v srpnu ANO 27,5 procenta, zatímco Spolu a koalice Pirátů a STAN shodně 21 procent hlasů. ČSSD v obou zmíněných průzkumech skončila stejně jako v průzkumu STEM pod pětiprocentní hranicí.

(cik)