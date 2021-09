Tak USA odplácí! Po 11. 9. zneužily migranty

Lucelly Gilová vstoupila 15. září 2001 v sedm hodin ráno do obrovského oblaku toxického prachu, který se po zřícení dvojčat vytvořil na jihu Manhattanu. Trávila v něm 12 hodin denně po dobu šesti měsíců. Přesně dvacet let poté žije 65letá Kolumbijka bez amerických dokladů s následky těchto dnů…

Má rakovinu prsu - jeden z nejčastějších typů rakoviny, který se objevil u žen povolaných k úklidu Světového obchodního centra (WTC) – dál paži, která bolí tak moc, že ji nemůže používat, a depresi, napsala agentura AFP.

Během osmi měsíců, které následovaly po útocích z 11. září, uklízely desetitisíce lidí - většinou imigrantů bez dokladů - jako je Lucelly Gilová - Ground Zero (místo, kde stávaly věže WTC – pozn. ČTK). Tito lidé z něj odklidili zhruba 1,8 milionu tun trosek za hodinovou mzdu, která činila 7,5 až deset dolarů (160 až 200 korun), tedy o něco vyšší, než byla tehdejší minimální mzda…

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Netušili, že budou vystaveni toxickým a rakovinotvorným látkám, jako je olovo a azbest, a rozvinou se u nich onemocnění dýchacích cest, azbestóza, posttraumatická stresová porucha a deprese. Nikdo vlivný jim to totiž pro jistotu neřekl!

»O výročí útoků nerada přemýšlím… mám pocit, že se tam vracím,« řekla Gilová na nedávném setkání podpůrné skupiny pro uklízeče z 11. září, které se příležitostně koná v newyorské čtvrti Queens. Vzpomíná si, že občas narazila na lidské pozůstatky, když dlouhé hodiny uklízela. »Šla jsem domů v domnění, že pořád uklízím… skoro jsem se z toho zbláznila,« popsala.

Lucelly Gilová sní o tom, že jako odměnu za šest měsíců úklidu získá povolení k trvalému pobytu. V roce 2017 představil jeden z demokratických zákonodárců zákon zajišťující legalizaci pobytu pro uklízeče bez dokladů, ale bez úspěchu…

»Je nespravedlivé, že uklízeči zůstali bez dokladů, protože přišli o to nejcennější, o své zdraví. Neexistuje žádná platba, která by to vyrovnala… zdraví je k nezaplacení,« uvedla další kolumbijská uklízečka Rubiela Ariasová ve skromné místnosti, kterou si pronajímá ve čtvrti Queens. Ariasová, která roky bojuje za legalizaci pobytu hispánských uklízečů, také trpí chorobami trávicícho a dýchacího ústrojí a depresemi.

2000 obětí, o nichž se nemluví

Podle federálního Fondu pro odškodnění obětí zemřelo na nemoci souvisejícími s útoky z 11. září přes 2000 uklízečů, záchranářů a policistů!

V posledních letech bylo dokonce deportováno mnoho uklízečů bez povolení k pobytu včetně těch nemocných, říká Rosa Brambleová z Kolumbijské univerzity. Brambleová vede podpůrnou skupinu, kterou navštěvuje i Lucelly Gilová. Ostatní, kteří už nemohli pracovat, se navždy vrátili do své rodné země. »Tady nemohli platit nájem,« vysvětlila.

Většina uklízečů má zdravotní pojištění díky speciálnímu federálnímu programu vytvořenému po útocích, ale mnoho z nich nikdy nedostalo žádné odškodné…

To je podle ČTK i případ padesátiletého peruánského uklízeče Franklina, který trpí několika onemocněními dýchacích cest a v roce 2019 se vrátil do Limy, aby se staral o svou nemocnou matku, kterou neviděl 20 let. Když se chtěl vrátit do New Yorku, aby pokračoval v léčbě, kterou dostává v rámci speciálního programu, a podal žádost o odškodnění, americká ambasáda v Limě mu zamítla vízum. V červnu se dvakrát pokusil nelegálně překročit hranici mezi USA a Mexikem… »Při uklízení Ground Zero jsem skoro položil život a není fér, aby mi to takhle oplatili. Nevím, co mám od života čekat,« řekl při telefonickém rozhovoru z mexického Ciudad Juárez. Franklinovi, který raději tají své příjmení, se s pomocí pašeráků podařilo vrátit do USA na třetí pokus v polovině července.

Někteří uklízeči, kteří podnikli právní kroky proti městu New York nebo společnostem, které je zaměstnávaly, byli odškodněni. Americký Kongres schválil v roce 2011 zákon, který zaručuje finanční kompenzaci nemocným z 11. září ve výši 250 000 dolarů (přes pět milionů korun).

Lucelly Gilová takto obdržela 40 000 dolarů v roce 2018, ale bez pracovního povolení jí částka umožnila pouze splatit dluhy. »S námi hispánci se zachází hůř než s ostatními pracovníky z 11. září,« rozvedla. »Upadli jsme v zapomnění,« řekla také 56letá guatemalská uklízečka Rosa Duqueová, která rovněž trpí dýchacími problémy a vede kampaň za legalizaci pobytu pro všechny pracovníky, kteří se podíleli na úklidu Ground Zero. »Když nás požádali, abychom tam šli, nikdo se nás neptal, jestli máme povolení k pobytu,« poukázala na otřesné pokrytectví amerických úřadů…

Roman JANOUCH