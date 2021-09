Soňa Marková vysvětlila také možnosti předvolební kampaně.

Není nevýznamných setkání

Malá, dá se říci, nevýznamná obec, část větší Bolehošti, známé pěstováním a zpracováním kysaného zelí, je schopna dát dohromady členy Sokola a uspořádat i významné akce, jak pro místní seniorky, tak pro širší okolí – např. závody koňských spřežení. V budově u hřiště, která se stále vylepšuje, je příhodné místo v sálku i na verandě pro téměř stovku účastníků.

Na začátku září se zde sešli na tradiční akci levicoví obyvatelé obce i z okolí na tradičním grilování kuřat i s živou hudbou. Ovšem tentokrát se negrilovala jen kuřata… Zpovídáni byli i kandidáti KSČM do PS z Královéhradeckého kraje. Sjeli se sem všichni z čela kandidátky, až na Kateřinu Dědkovou, která právě prožívá těhotenství s potížemi, a ještě i ti další v pořadí. Velkým překvapením byla návštěva místopředsedy ÚV KSČM Milana Krajči, který přijel vlakem i se synkem. Hovořil o hlasech potřebných do voleb k uchování poslaneckých míst.

Účastníci setkání s kandidáty a kandidátkami do Sněmovny se do verandy budovy místního Sokola nevešli a seděli též uvnitř.

Dostavil se sem poslanec Zdeněk Ondráček – poprvé na tuto akci. Hovořil o svých poznatcích z práce v parlamentních výborech a samozřejmě byl zpovídán k problematice účasti Armády ČR v Afghánistánu a vůbec ke schopnostem armády bránit republiku a pomáhat při velkých kalamitách. Za problematiku kantorů a také sociálních problémů seniorů se chce prát Táňa Šormová a Josef Lukášek, jenž upozornil na těžkou práci lidí v sociálních službách, oba bývalí radní kraje. Táňa by ráda věděla, jak máme prakticky vést kontaktní kampaň, co dělat, aby byla účinná. Nad tím se museli nakonec zamyslet všichni – i když odpověď na dopady práce s lidmi v ulicích, na besedách a setkáních očekávané výsledky přinést nemusí. Soňa Marková mluvila nejen o zdravotnictví, ale i o programech stran, které nabízejí ledacos, a je potřeba se dívat na to, co v jejich programech není vůbec uvedeno. Je třeba sledovat ještě jejich vystoupení odborná a na jiných fórech, tam se svěří, že vlastně nechtějí zdravotnictví bezúhradové a těší se na jeho další privatizaci. Věra Kučerová by se se svými zkušenostmi z ekonomické sféry mohla věnovat této oblasti. Své znalosti z financování naší armády sdělil Josef Radocha a dostavil se také Jiří Zvára z České Skalice.

Předsedkyně KV KSČM Královéhradeckého kraje Věra Žižková si samozřejmě přeje, aby se všichni z čela kandidátky mohli dostat do Poslanecké sněmovny, vyzvala všechny přítomné, aby získávali další voliče. Kandidátky a kandidáti bez pomoci ostatních komunistů a sympatizantů a jejich širších rodin nemají šanci kampaň sami zvládnout. Je třeba získat hlasy i těch zatím mlčících, jak podotkl bývalý předseda OV Rychnov Luboš Bodlák. Přesvědčovat lidi, že bez levice v parlamentu to nebudou mít v životě vůbec jednoduché.

