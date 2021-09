Konec kojeneckých ústavů.

Jak se na to dívám já?

Zrušení kojeneckých ústavů se týká asi 228 dětí. Snahou KSČM bylo tyto ústavy zachovat. Ne všechny děti mají to štěstí, že se dostanou do pěstounské péče (myslím tím dlouhodobé pěstounské péče, kde si vytvoří citovou vazbu s pěstouny). A co s dětmi, o které není zájem? Jsou to děti s různými handicapy. Kde tyto děti skončí - v zařízeních pro zdravotně postižené, kde pro ně nebudou specializovaní dětští odborníci. Zavádíme systém ze zahraničí. Navíc postupujeme opačným způsobem. Nejdříve musíme mít dostatek pěstounů a pak se můžeme bavit o nějakém rušení kojeneckých ústavů. Péče v nich je komplexní a ne vše pěstounská péče nahradí. Novelou se zvyšují i odměny pěstounů, což je samozřejmě v pořádku.

Alena NOHAVOVÁ, vedoucí kandidátka KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji