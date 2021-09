Den, kdy se změnil svět?

Dozvěděl jsem se, že datum 11. září 2001 je dnem, který změnil svět. Tak to alespoň vnímá současná propaganda. Změnil ho opravdu? Snad jen v tom, že už více než padesát procent Američanů, jak ukázal průzkum, s nímž nás v pátek seznámila Česká televize, si dnes myslí, že k invazi v Afghánistánu nemělo dojít. Současně se však vysoké procento amerických občanů domnívá, že akce byla účinná jen na samém počátku. Ale ostatní svět? Ten, který ústy předsedů vlád a prezidentů aktivity v Afghánistánu podporoval dokonce svými vojenskými kontingenty? Raději mlčí. Jen jistá kritika zazněla kvůli bezprecedentní porážce a útěku ze země. Prezident Zeman, sám podporovatel nasazení našich vojsk, dokázal vyslovit jistou kritiku celého fungování NATO. Ale to také post festum.

Ale přece jen vyslovuji otázku: Skutečně se svět po 11. září 2001 změnil? Jistě, všechno se postupně mění, to nelze zpochybnit, ale o tom, že by ho změnil útok na newyorská dvojčata, bych osobně pochyboval. Ten vyvolal jen naplnění doktríny USA o zadržování terorismu ve světě. Ta však vznikla už dávno před tím. Jen onen útok byl zdůvodněním zásahů do vnitřních věcí některých »neposlušných zemí« doplňovaných hesly o svobodě a nedodržování lidských práv. Do onoho září se však netýkal samotných Američanů, kterým zásahy jinde byly vysvětlovány jako boj za demokracii a zmíněnou svobodu. Útok v samém srdci USA skutečně leccos změnil, alespoň pokud jde o Američany. Napřed si to s útočníky chtěli vypořádat a byli by schopni odsouhlasit jakýkoli válečný akt, aby postupně začali prohlédat a dostali se až k podobnému stavu, jako tomu bylo po dlouhé vietnamské válce, kde také, jako v Afghánistánu, prohráli. Možná ony porážky Američany ovlivnily. Změnit tamní atmosféru, víru v to, že jsou vůdci planety a že není nad Američany, ji mohlo jen poněkud nahlodat, ale změnit? To by všechno ve Spojených státech muselo být změněno. I výchova k světovládnosti, nadřízený pohled na druhé.

A svět? Možná tady je jistá změna. Svět, tedy ten, jenž zatím ovládají, pochopil, že ne vše, co Spojené státy činí, je správné a je v jejich zájmu. Už to, že Angela Merkelová dokázala ubránit dostavbu Nord Stream 2, je toho důkazem. Jsou ovšem země, které dál téměř na kolenou plní to, co si přeje zaoceánská velmoc. Patříme mezi takové. Stačí si připomenout kauzu Vrbětice a následné vyřazení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu JE Dukovany. Ony ruské a čínské firmy mají zakázek dost. Ty jsme nepotrestali. Jen nabídli méně zkušenému americkému Westinghousu možnost vydělat miliardy, a to i přesto, že nás, naše občany, to bude více stát.

Takže co se pro nás, i my jsme svět, vlastně změnilo? Spíše bychom se měli zeptat, co se změnilo a ještě změní porážkou a úprkem z Afghánistánu? Bude to ku prospěchu, anebo dál i u nás budeme klečet na kolenou?

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM