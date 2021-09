Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Další krok v přípravách rychlodráhy

Správa železnic (SŽ) vybrala sdružení firem vedené společností Valbek, které připraví projekt pro stavbu vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku mezi Modřicemi a Šakvicemi jižně od Brna.

V tiskové zprávě to uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová. Podle údajů v Registru smluv bude projekt stát téměř 130 milionů korun. SŽ předpokládá, že by se mohlo začít stavět už v roce 2025.

Současná koridorová trať na jih od Brna patří k nejvytíženějším v české železniční síti. Vedle intenzivní nákladní dopravy směrem na Slovensko a do Rakouska a vedle intenzivní dálkové osobní dopravy se na trať musí vejít velké množství příměstských osobních vlaků. Projektovaný úsek měří zhruba 30 kilometrů.

Sdružení firem má připravit nejen projekt, ale také dokumentace pro územní rozhodnutí a zajistí proces EIA, tedy posuzování vlivů stavby na životní prostředí. »Součástí smlouvy je i příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí,« uvedla Friebová. Územní řízení by mělo ideálně skončit v roce 2023.

Do doby, než se úsek s maximální rychlostí 320 kilometrů za hodinu stane součástí spojnice Prahy, Brna a Břeclavi s pokračováním na Slovensko či do Rakouska, na něj budou převedeny některé konvenční dálkové vlaky. Stavba by měla trvat čtyři roky.

SŽ už letos zadala také projekt na úsek s názvem Polabí z uzlu Praha-východ do Nymburka. Projektanti pracují také na přeshraničním tunelu do Německa pod Krušnými horami. Vyhlášena je i architektonická soutěž na uzel v Roudnici nad Labem a již ukončená je soutěž na podobu uzlu Praha-východ u Nehvizd.

(ici)