Nejnovější český projev rusofobie

Nedělní zadržení ruského občana Alexandra Frančettiho v České republice podle představitele Krymské republiky Alexandra Molochova souvisí s rusofobií. Frančetti, který je známý zapojením do událostí spojených se záchranou ukrajinského Krymu Ruskem, byl zadržen na pražském letišti.

Podle ruských tiskových agentur se tak stalo na žádost Ukrajiny. Případné vydání tohoto ruského občana na Ukrajinu by podle Molochova znamenalo porušení mezinárodního práva. »To, co se děje s Frančettim, osobně dávám do souvislosti s výraznou aktivizací rusofobních sil ve východní Evropě,« sdělil Molochov, předseda pracovní skupiny pro otázky mezinárodního práva stálého zastoupení Krymské republiky při prezidentovi Ruské federace. »Domnívám se, že vznikl nebezpečný precedent, který si žádá rozhodnou reakci našich úřadů,« citovala Molochova agentura Ria Novosti.

Pozor na další únosy

Molochov také sdělil, že pokud bude zadržený ruský občan vydán do Kyjeva, bude to varování pro všechny Rusy, kteří souhlasili s připojením Krymského poloostrova k Rusku. Ti, kdo například dávají na sociálních sítích najevo, že připojení podporují, nemají podle tohoto krymského zástupce žádnou záruku, že nebudou »uneseni během dovolené v zahraničí«.

K případnému vydání Frančettiho na Ukrajinu tisková agentura TASS s odvoláním na svůj zdroj blízký českému ministerstvu spravedlnosti napsala, že tento proces zřejmě nebude rychlý.

Podle dřívějších informací portálu iRozhlas byl Frančetti šéfem jedné z polovojenských formací, v okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr, která měla chránit město před útoky. Do Sevastopolu přijel podle vlastních slov dva dny před vypuknutím konfliktu, tedy 25. února 2014. Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily.

Server iRozhlas v roce 2019 napsal, že Frančetti má od roku 2000 trvalý pobyt v Praze, kde se živí jako fitness trenér a také podniká. Střídavě žije v hlavním městě ČR a na Krymu.

Mluvčí českého policejního prezidia Ondřej Moravčík k nedělnímu zadržení ČTK bez uvedení dalších podrobností sdělil, že na základě mezinárodního zatykače vydaného Ukrajinou byl na letišti zatčen státní příslušník Ruské federace.

ČR zatím nicméně oficiálně neinformovala Rusko o zadržení ruského občana Frančettiho, prohlásil podle TASS šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí mezitím upřesnilo, že Frančetti byl zatčen na základě společného postupu ukrajinských a českých úřadů a že ukrajinská strana pracuje na žádosti o jeho vydání. »Česká strana nás neinformovala, alespoň ne do doby, kdy jsem přijel na toto jednání,« řekl Lavrov na tiskové konferenci týkající se rozhovorů s představitelem San Marina.

Zadržen za boj proti neonacistům

Lavrov dodal, že Rusko by se rádo dozvědělo, jaký je důvod Frančettiho zadržení. »Možná je to (jeho) boj proti neonacistům z tzv. dobrovolnických praporů, které jsou i na Západě považovány za nelegální?« tázal se Lavrov. Dobrovolnické oddíly se zapojily po boku ukrajinské pravidelné armády do bojů proti proruským povstalcům na východě země. »Chceme pochopit, o co se jedná, a doufáme, že české úřady budou pečlivě dodržovat zákonné principy a nepoddají se politickým provokacím,« podtrhl rovněž šéf ruské diplomacie.

Pokud jde o boje na Donbase, tři ukrajinští vojáci o víkendu zahynuli a deset dalších utrpělo zranění na frontové linii při střetech s proruskými povstalci. Podle ukrajinských zpravodajských webů o tom informovala ukrajinská armáda.

Podle bilance AFP, která vychází z oficiálních zdrojů, bylo od začátku roku zabito při přestřelkách s povstalci v oblasti Donbasu 53 ukrajinských vojáků. Vloni za celý rok přišly vládní síly o 50 mužů. Povstalci od začátku roku informovali o třech desítkách svých mrtvých bojovníků.

