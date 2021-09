Samohybná houfnice CAESAR. FOTO - Wikimedia commons

Nová děla budou od Francouzů

Nová děla pro českou armádu koupí ministerstvo obrany od francouzské firmy Nexter Systems za 8,52 miliardy korun s DPH, informoval vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Ministr to uvedl na Twitteru. Většinu děl zkompletuje v České republice holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. Smlouva s výrobcem by měla být uzavřena ještě do konce září, sdělil Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Cena zakázky je oproti původním předpokladům asi o 40 procent vyšší, důvodem je podle dřívějšího vyjádření ministerstva například inflace nebo zdražení surovin.

Obrana od společnosti Nexter zakoupí 52 samohybných houfnic CAESAR. Ve výzbroji české armády nahradí děla DANA, jež neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.

Ministerstvo původně chtělo smlouvu na nákup děl podepsat do konce loňského roku, termín byl kvůli jednáním o ceně a dalším náležitostem smlouvy posunut. Původní předpoklady hovořily o ceně asi šest miliard korun včetně DPH, tedy asi 105 milionů korun za jedno dělo. Nexter nakonec letos předal ministerstvu nabídku, která byla o 60 procent vyšší. Důvody navýšení byly vysvětleny inflací, zvýšením cen surovin nebo přesunem výroby do České republiky. Po několikaměsíčních vyjednáváních, při kterých se řešilo i zapojení domácího průmyslu nebo výrobce munice, byla cena snížena podle Sýkory asi o miliardu korun.

Houfnice armáda do výzbroje zavede podle Sýkory v letech 2024 až 2026. Uvedl, že první čtyři děla budou kompletována ve Francii, zbývajících 48 pak českými podniky přímo v ČR. Těžké kolové podvozky a pancéřovou kabinu dodají firmy z holdingu CSG. Na něm bude i vlastní kompletace v ČR.

Cenu podle Sýkory posoudil soudní znalec. »Je konečná a zahrnuje i náklady na nezbytné kontrolní a vojskové zkoušky, počáteční dodávky munice a souprav náhradních dílů, dodávku výcvikového trenažérového systému, výcvik specialistů a instruktorů Armády ČR nebo nadstandardní dvouletou záruku, stejně jako vedlejší náklady související se zaváděním každé nové techniky do výzbroje armády,« uvedl.

Francouzského výrobce ministerstvo oslovilo přímo a nevypisovalo výběrové řízení. Využilo výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Při výběru ministerstvo posuzovalo výrobky osmi možných dodavatelů, do finálního zvažování se dostalo také slovenské dělo Zuzana. Podle dřívějších informací byla francouzská nabídka levnější i technicky výhodnější.

Ministerstvo obrany na svém webu www.army.cz uvedlo, že končící houfnice DANA v armádě slouží déle než 40 let a nebyly zásadně modernizovány. Ve výzbroji jich má 13. dělostřelecký pluk 48 kusů. Zatímco dosud sloužící děla využívají munici ráže 152 milimetrů, dělo CAESAR munici ráže 155 milimetrů používanou v NATO. Francouzské dělo by mělo být schopno dostřelit 40 kilometrů, zatímco DANA asi 20 kilometrů. Podle velitele 13. dělostřeleckého pluku Milana Kaliny je důvodem především délka hlavně. »Je to způsobeno zejména tvarem (konstrukcí) střely a dobou a velikostí tlaku, kterým prachová náplň působí na střelu v hlavni,« uvedl. Dodal, že pořizovaná děla mohou využít širokou škálu munice včetně přesně naváděné pomocí GPS nebo laseru.

Rozdíl je také v rychlosti palby, CAESAR za minutu vystřelí až šestkrát, DANA čtyřikrát. Dělostřeleckou houfnici DANA obsluhuje pět lidí, v případě CAESARU je posádka čtyřčlenná. Vycvičená posádka u nových houfnic je také podle webu schopna vykonat palebný přepad až třikrát rychleji.

(cik)