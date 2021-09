Aukce Paláce Broadway spuštěna

Stát spustil elektronickou aukci Paláce Broadway v Praze 1. Vyvolávací cena je 1,05 miliardy korun. Jde o prodej s nejvyšší minimální cenou za dobu existence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Aukce ráno začala, protože kauci 20 milionů korun složil minimálně jeden zájemce. Jinak by dražba byla zrušena. Její výsledek bude znám zítra v poledne, uvedl úřad. Dům ze 30. let 20. století patří k největším funkcionalistickým stavbám v historickém jádru Prahy.

Minimální navýšení ceny je 200 000 korun. »Jedná se o jedinečnou investiční příležitost. Již od prvního dne zveřejnění této nabídky jsme zaznamenali zájem ze strany zahraničních investorů. Věřím, že se prostřednictvím elektronické aukce podaří najít nového vlastníka, který pro tento výjimečný komplex nalezne smysluplné využití,« uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Do výsledku dražby ještě může promluvit současný nájemce objektu, vyplývá z vyjádření mluvčí ÚZSVM Michaely Tesařové. Úřad se na nájemce obrátí, aby uplatnil své přednostní právo a nabídku dosaženou v aukci do tří měsíců dorovnal. »V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce,« uvedla mluvčí. Úřad nájemce osloví i tehdy, pokud by v aukci nepadl příhoz, aby podal nabídku ve výši vyvolávací ceny. Pokud nájemce o Palác Broadway neprojeví zájem, ÚZSVM je podle Tesařové připraven vyhlásit další kolo elektronické aukce se stejnou minimální cenou jako v prvním kole výběrového řízení.

FOTO - wikipedia commons

ÚZSVM převzal komplex Paláce Broadway do svého majetku v roce 2016 od tehdejší státní Správy železniční a dopravní cesty (nyní Správa železnic). Podle zákona úřad nejprve palác nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj podle ÚZSVM neprojevila zájem. Proto přišla na řadu elektronická aukce.

»Tento prodej je zcela ojedinělý i co do vyhlašované částky. Jedná se totiž o prodej s nejvyšší minimální cenou v celé historii ÚZSVM,« uvedla již dříve Arajmu. Dosud nejvyšší částku, a to 790 milionů korun, získal podle úřadu stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. Další z nejvyšších částek přinesla dražba pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu.

Palác Broadway leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná. Tvoří jej tři propojené trakty, ve kterých jsou obchody, divadlo, restaurace a kanceláře. Celkem je podle dokumentů na webu ÚZSVM v objektu 5375 metrů čtverečních kancelářských ploch a přes 3000 metrů čtverečních obchodních ploch, včetně plochy využívané divadlem. Komplex vznikl v letech 1936 až 1938 jako Palác Sevastopol, jehož autory byli architekti Bohumír Kozák a Antonín Černý. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských spořitelen a v části komplexu se nacházely byty. V suterénu vzniklo v roce 1938 kino, jehož prostory teď využívá muzikálové Divadlo Broadway. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům.

ÚZSVM vznikl v roce 2002 a vedle správy státního majetku zastupuje Česko místo jiných organizačních složek státu v právních sporech, které se týkají majetku státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také majetek, který státu připadl z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců. Loni úřadu klesly příjmy meziročně o šest procent na 1,39 miliardy korun. Nejúspěšnějším pro ÚZSVM byl rok 2015, kdy z prodejů získal 1,93 miliardy Kč. V únoru 2018 úřad spustil elektronický aukční systém, ve kterém k polovině letošního března uskutečnil 11 742 elektronických aukcí, ze kterých stát získal 960 milionů korun.

(zmk)