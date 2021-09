Jill, učitelka na plný úvazek

První dáma Spojených států amerických Jill Bidenová se s novým školním rokem vrací za katedru a stane se první manželkou prezidenta USA, která pracuje na plný úvazek. Po roce distanční výuky se v úterý minulého týdne poprvé postavila před studenty ve třídě na Northern Virginia Community College na předměstí Washingtonu, kde učí už od roku 2009, napsala agentura AP.

Jill Bidenová. FOTO - wikipedia commons

»Některé věci prostě nemůžete nahradit. Už se nemůžu dočkat, až budu zpět ve třídě,« řekla nedávno Bidenová časopisu Good Housekeeping. »Učení není jen má práce. Představuje to, kým jsem,« prohlásila. Jill Bidenová, které je sedmdesát let, pokračovala ve výuce i během osmi let, kdy byl její manžel viceprezidentem Spojených států amerických. Podle agentury AP o sobě vždycky prohlašovala, že je ženou, která si buduje kariéru.

Vedení největších učitelských odborů ocenilo zápal první dámy pro profesi a vidí ho i jako dobrou možnost pro ovlivnění vzdělávacích programů americké vlády. Mnozí učitelé v USA se podle AP cítí nedostatečně ohodnoceni. Pracující první dáma je »velká věc«, domnívá se profesorka komunikace na Bostonské univerzitě Tammy Vigilová, která napsala knihu o bývalých prvních dámách Michelle Obamové a o Melanii Trumpové.

Manželky amerických prezidentů v minulosti zůstávaly v domácnosti a staraly se o děti, jiné pracovaly na částečný úvazek a všechny shodně podporovaly své manžely v jejich kariéře. Eleanor Rooseveltová byla velmi aktivní, jezdila po celé zemi a informovala o jejím stavu prezidenta Franklina D. Roosevelta, jemuž chatrné zdraví náročné cesty znemožňovalo. Rooseveltová se zastávala chudých, menšin a znevýhodněných skupin, psala sloupky do novin. Hillary Clintonová a Michelle Obamová byly pracující matky, svou kariéru ale během pobytu v Bílém domě přerušily.

(čtk)