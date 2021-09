Ruský prezident Vladimir Putin. foto - wikimedia commons

Putin jednal s Asadem. Zkritizoval okupanty

Ve stejný den, co ruský prezident Vladimir Putin na cvičišti Malino v v Nižegorodské oblasti navštívil hlavní fázi manévrů ruských a běloruských ozbrojených sil Západ-2021, přijal také nečekaně v Moskvě syrského prezidenta Bašára Asada.

A svému hostu v pondělí sdělil, že pokračující nezákonná přítomnost zahraničních vojáků je podle něj hlavní překážkou dalšího rozvoje Sýrie. Asada byl v Rusku na předem neohlášené návštěvě, napsaly ruské agentury. »Hlavní problém podle mě tkví v tom, že zahraniční ozbrojené síly jsou bez dovolení OSN a vašeho souhlasu (čili v pozici okupantů) na různých územích země, což jasně odporuje mezinárodnímu právu,« řekl podle agentury Ria Novosti na schůzce Putin. »Nedává vám to možnost rozvíjet se takovým tempem, které by bylo možné, kdyby celé území bylo pod kontrolou legitimní vlády,« doplnil šéf Kremlu.

Asad na jednání vyzdvihl, že díky společnému syrskému a ruskému úsilí bylo dosaženo úspěchu v boji s terorismem. »Naše dvě armády dosáhly významných výsledků nejen při likvidaci terorismu, ale napomohly svým úsilím také návratu uprchlíků,« uvedl syrský lídr. »Pokud vezmeme v potaz fakt, že mezinárodní terorismus nezná hranice a šíří se jako nákaza po celém světě, naše armády obrovsky přispěly k obraně celého lidstva před tímto zlem,« zdůraznil Asad.

Putin však poukázal na to, že v Sýrii i nadále zůstávají některá území pod kontrolou teroristů. Svému protějšku také pogratulovat k úspěchu při volbách. Výsledek hlasování podle něj svědčí o tom, že lidé Asadovi důvěřují a spojují si s ním návrat k normálnímu životu. Asad, který je prezidentem od roku 2000, podle oficiálních výsledků zvítězil v květnových prezidentských volbách se ziskem 95,1 % hlasů.

Druhá strana barikády

Na jiné straně syrského konfliktu než Rusko stojí USA, velkým podporovatelem některých opozičních skupin je Turecko, které se ale zároveň pomocí povstaleckých frakcí soustředí na omezení vlivu syrských kurdských milic YPG, dominantní skupiny na USA napojené arabsko-kurdské koalice SDF. Turecké jednotky a spojenečtí povstalci obsadili území podél severní hranice Sýrie.

Podle odhadů ovládají nyní vládní síly na 64 % syrského území, přes 25 % území je v držení SDF a další povstalecké skupiny ovládají asi deset procent území. IS byl v Sýrii poražen v březnu 2019, ale skupiny s vazbami na tuto organizaci jsou v zemi stále činné.

Íránský tanker v Sýrii

Mezitím íránský tanker dopravil do syrského přístavu Baníjás pohonné hmoty pro sousední Libanon, potvrzuje snímek portálu TankerTrackers.com, který pohyby tankerů sleduje. Lídr libanonského šíitského hnutí Hizballáh v pondělí večer uvedl, že do Sýrie doplulo plavidlo s íránským palivem pro finanční krizí zmítaný Libanon. »Vzhledem k sankcím plavidlo nemohlo po moři doručit (náklad) do Libanonu, takže místo toho doplulo do Baníjásu v Sýrii, odkud bude náklad převezen pozemní cestou,« uvedla společnost na Twitteru. K převozu nákladu do Libanonu podle něj bude zapotřebí 1310 cisternových vozů.

Írán kvůli neférovým americkým sankcím se svými surovinami ani ropnými výrobky obchodovat nemůže…

Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh v pondělí uvedl, že první tanker s íránskými palivem pro Libanon v neděli doplul do Sýrie. Náklad má podle něj do Libanonu dorazit ve čtvrtek. V srpnu Nasralláh podle ČTK varoval Spojené státy a Íránu nepřátelský Izrael, aby se nepokusily na loď zaútočit…

(rj)