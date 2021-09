Papež František. FOTO - Wikimedia commons

Papež s Romy na Lumíku

Papež František se na největším romském sídlišti na Slovensku a patrně i ve střední Evropě, Luníku IX na okraji Košic, vyslovil proti diskriminaci a předsudkům vůči Romům.

V prostředí, kde mnoho rodin žije bez přístupu k vodovodu a bez vytápění, hovořil rovněž o nutnosti integrace této menšiny, kterou na více než pětimilionovém Slovensku tvoří na 400 000 lidí.

Nesuďme, říká nám Kristus. Ale kolikrát naopak hovoříme bez reálného základu, podle doslechu a považujeme se za spravedlivé, když jsme přísnými soudci ostatních. Shovívaví k sobě, neoblomní k ostatním, uvedl papež v přímém televizním přenosu. »Jak často jsou tyto soudy vlastně předsudky, jak často si to zaměňujeme! Je to jako znetvořit slovy krásu Božích dětí, kterými jsou naši bratři. Nelze redukovat realitu druhého (člověka) na vlastní předem připravené modely. Nelze lidi dávat do schémat. Abychom je skutečně poznali, musíme je především uznávat,« dodal.

Ovoce péče o druhé, práce a trpělivosti podle papeže nepřichází hned, ale časem. »Soudy a předsudky jen zvětšují vzdálenosti. Kontrasty a silná slova nepomáhají. Dávat lidi do ghett nic neřeší. Když zesiluje uzavřenost, dříve či později vzplane hněv,« řekl ještě František.

Romům papež řekl, že až příliš často byli předmětem předsudků a nemilosrdných soudů, diskriminačních stereotypů, hanlivých slov a gest, kvůli čemuž »jsme se všichni stali chudšími v lidskosti«. K obnově důstojnosti je nutné přejít od předsudků k dialogu, od uzavření k integraci, zdůraznil podle ČTK František, který se na místním stadionu setkal v Košicích i s mladými lidmi.

(rom)