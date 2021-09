Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM věnuje lidem postiženým tornádem přes milion korun

KSČM vybrala na pomoc lidem, kteří byli poškozeni nedávným tornádem v okresech Hodonín a Břeclav, jeden milion sto tisíc korun. Novinářům to před jednáním Poslanecké sněmovny řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Zdůraznil, že vzhledem k tomu, že nynější schůze je oficiálně poslední řádnou schůzí Sněmovny před říjnovými volbami, je nejvyšší prioritou KSČM dokončení projednávání komunistické novely zákoníku práce, která zavádí pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. »Upozorňuji, že máme zároveň svolanou k tomuto bodu mimořádnou schůzi, takže pokud by se návrh nepodařilo prosadit kvůli obstrukci pravice, tak využijeme toho, že je tady otevřená mimořádná schůze,« uvedl Filip. Novela zákoníku práce je v programu zařazena jako pátý bod. Pokud na ni nedojde, budou komunisté požadovat, aby byla prvním bodem pátečního jednání.

Filip zdůraznil, že zavedení pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance přispěje kromě jiného k rozvoji dalších služeb, které souvisí s volnočasovými aktivitami občanů. »Jsme přesvědčeni o tom, že na tom vydělá jak český turistický ruch, tak to pomůže i zdraví občanů. Jsme přesvědčeni, že si to zaslouží podporu Sněmovny. Ze svého programového cíle určitě nebudeme slevovat,« prohlásil Filip.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik dodal, že i když se odpůrcům »ježí vlasy na hlavě, když slyší pátý týden dovolené«, tak zaměstnavatelé, kteří v rámci benefitů nebo v rámci »normálního slušného chování« pátý týden poskytují, to v převážné většině posuzují pozitivně. Přispívá to podle něj nejen k dobrému zdraví, ale i k lepší náladě. »Myslím si, že v 21. století by to mělo být standardní,« uvedl Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Vládní koalice o České poště jednat nechce

Filip dodal, že poslanci KSČM nebudou podporovat zařazení dalších nových bodů na pořad schůze. Výjimkou je bod, který řeší obchvat Přerova. »Je potřeba, aby to, co bylo zanedbáno v exekutivě a ve výstavbě tohoto dálničního obchvatu, bylo dořešeno,« uvedl. Chtěl by také, aby ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podal Sněmovně zprávu o situaci na České poště. Návrh místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara na zařazení nového bodu s názvem Privatizace České pošty však Sněmovna odmítla. Zařazení bodu podpořilo 52 poslanců, což nestačilo. S komunisty hlasovali pouze Piráti, zástupci hnutí SPD, nezařazení poslanci a po jednom zástupci KDU-ČSL a TOP 09.

Předsedkyně vyšetřovací komise k havárii na Bečvě Marie Pěnčíková (KSČM) by měla podle Filipa navrhnout zařazení závěrečné zprávy komise. »Když už jsme dostali tu odpovědnost, je logické, aby bylo v této věci dojednáno tak, jak má být, nejsme přesvědčeni o tom, že by měl tento tisk padnout pod stůl,« míní Filip.

Pěnčíková odpoledne novinářům řekla, že mohou členové komise zprávu připomínkovat. »Rádi bychom ji ve čtvrtek schválili,« uvedla poslankyně. Závěrečnou zprávu plánovala komise plénu Sněmovny předložit přesně rok po úniku jedů do řeky, tedy v pondělí 20. září, na základě dohod klubů, se tak může stát ale také až v úterý.

Silné omezení ústavních práv poslanců

Sněmovna má ve svém zredukovaném programu dvanáct návrhů, které jí vrátil Senát. Podle komunistů by je poslanci měli projednat všechny. »Jsme přesvědčeni, že pokud nebudou projednány, tak je to od roku 1993 poprvé, kdy jsme nenaplnili ústavní povinnost – zákon vrácený Senátem projednat na nejbližší schůzi Sněmovny. To, že se některé body zařadily a potom se přerušily na delší dobu, se stalo, ale aby vůbec nebyly projednány do konce volebního období, se nestalo ani v roce 2017. Omezení ústavních práv poslanců je v tomto období velmi silné,« uvedl Filip.

Otázku předraženého nákupu dělostřeleckých kompletů pro českou armádu od francouzské firmy Nexter Systems za 8,52 miliardy korun chce řešit formou interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). »Zajímat mě bude zejména to, jak se bude likvidovat česká munice a proč má být nahrazena municí jinou, proč nemůžeme používat to, co dělalo Armádě ČR dobré jméno a co bylo také dobrým exportním artiklem do celého světa,« informoval Filip.

Komunisté budou podle něj postupovat velmi racionálně. »Věci, které nejsou do schůze zařazeny, budeme posuzovat tak, že je možné řešit je i jinak, jako například nedořešenou otázku usnesení Poslanecké sněmovny ke zločinům privatizace,« uvedl Filip. Dodal, že dosud poslanci neobdrželi od ministryně spravedlnosti žádnou zprávu o tom, jak se bude postupovat. »Vzhledem k tomu, že to je poslední schůze, tak to bude i předmětem naší politické kampaně a návrhů poslaneckého klubu KSČM v příštím volebním období. Nenecháme, aby lidé tou nespravedlností, která tady nastala nepotrestáním privatizačních zločinů, dále trpěli,« prohlásil Filip.

(jad)