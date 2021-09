Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Voličský průkaz přes Portál Pražana

Zájemci o voličský průkaz, který umožňuje zúčastnit se říjnových sněmovních voleb mimo místo trvalého bydliště, o něj mohou žádat od pondělí on-line přes Portál Pražana. Možnost platí pro jakýkoli volební okrsek na území ČR, žádá se elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Sběr elektronických žádostí pro sněmovní volby potrvá do 1. října. Úřad pak průkazy voličům zašle, žadatelé si je také mohou vyzvednout osobně nebo v den voleb na zastupitelském úřadu, kde bude volič hlasovat. »Věřím, že to přispěje k větší volební účasti. Opět tím ale v Praze suplujeme něco, co měla už dávno zařídit vláda Andreje Babiše,« napsal na Twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Osobně můžou lidé žádat o voličský průkaz na svých úřadech do 6. října. Obecní úřady začnou voličské průkazy vydávat 23. září.

Magistrát upozornil, že současný zákon umožňuje žádat v elektronické podobě o voličský průkaz pouze prostřednictvím datové schránky. Nelze tedy využít takzvanou státní eIdentitu, tedy například ověření totožnosti přes internetové bankovnictví, i když pro jiná podání je tato možnost na Portálu Pražana dostupná.

Portál město spustilo loni v září, při vývoji využilo zdrojový kód státního Portálu občana. S pomocí Portálu Pražana mohou lidé řešit například prodloužení nájmu v magistrátním bytě, platbu za komunální odpad, žádost o záštitu primátora, oznámení o konání shromáždění, žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo on-line rezervaci návštěvy na registrech vozidel a řidičů.

»Do konce letoška by přes Portál Pražana mělo být možné také objednávat změny sběrných nádob nebo řešit s některými městskými částmi poplatek za psa,« uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. »Připravuje se i další rozvoj portálu při řešení zón placeného stání,« dodal.

(zmk)