Chystá se privatizace České pošty?

Cílem tendru České pošty na rozvozové služby nad 3,5 tuny je zjistit možnost úspor. Ve Sněmovně to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na návrh místopředsedy klubu KSČM Lea Luzara, aby se Sněmovna zabývala situací v České poště. Podle Luzara se tímto způsobem chystá privatizace pošty.

Luzar navrhoval zařazení tohoto bodu na program Sněmovny už v úterý. Neuspěl a stejně dopadl, kdy se svým návrhem vystoupil opět.

Varoval, že vypsání tendru je prvním krokem k privatizaci pošty a že pošta už si pak dopravu nově nezřídí. »Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Mám tady před sebou soutěž vypsanou Českou poštou na privatizaci rozvozových služeb nad 3,5 tuny. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Tato drobnost má objem asi tří miliard korun, kdy vypisuje privatizaci základních služeb dopravy nad 3,5 tuny,« řekl poslancům již v úterý. Podle něj se tak pošta dostane do područí dodavatelů, kteří jí budou určovat ceny. »Je to první krok, který povede k privatizaci, protože potom už nebude moci ovlivňovat ten trh, nebude moci sama fungovat a nově si tu dopravu už nikdy nezřídí,« zdůraznil také místopředseda komunistických poslanců.

Leo Luzar (KSČM).

Hamáček označil navrhovaný bod za předčasný. »Tato vláda žádný úmysl privatizovat Českou poštu nikdy neměla a nemá,« uvedl. Informoval, že dozorčí rada už schválila program restrukturalizace pošty. »Není to privatizace,« zdůraznil. »Je to oddělení takzvané univerzální služby nebo té státní služby od té komerční. To znamená, aby bylo naprosto jasné, kde pošta plní úkoly státu a je ztrátová, a kde pošta působí na volném trhu a je schopná, řekněme, působit v konkurenčním prostředí. To je ta logistika, popřípadě finanční služby,« řekl Hamáček.

Co bude následovat?

Ohledně tendru na nákladní dopravu Hamáček připomněl, že Česká pošta jezdí jeden kilometr s náklady 33 korun, a tímto způsobem zjišťuje, zda by mohla ušetřit. »Cílem tohoto tendru je zjistit, zda není možné provést nějaké úspory. Rozhodně tady nikdo nic neprodává, rozhodně tady nikdo nic neprivatizuje a rozhodně žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo,« uvedl ministr.

Podle Luzara však tendr znamená první krok k privatizaci salámovou metodou České pošty. »Co bude následovat? České dráhy? Budvar? Proto tomu zabraňme a požádejme tuto vládu ještě ve svém funkčním období, aby se k tomu postavila. Volby totiž zruší naši možnost se na to ptát, vláda bude i neustále fungovat, a než se ustaví nová Sněmovna, může být pozdě a můžeme Českou poštu jako značku České republiky odepsat,« uvedl.

Hamáček poslancům také řekl, že na poště není stávková pohotovost. Řekl, že dva nejmenší odborové svazy na poště na sebe upozorňovaly v rámci kampaně před volbou do dozorčí rady ČP za zaměstnance. Volba se již uskutečnila a všech pět zástupců bylo zvoleno, uvedl.

Podivný scénář přípravy

Odboráři minulý týden informovali, že vedení pošty spolu s menšími odborovými organizacemi vytvoří pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců. V srpnu ohlášenou stávku však odboráři po jednání s vedením podniku přesto nezrušili. Stávka se má podle informací z minulého týdne uskutečnit od 29. září do 1. října.

»Odboráři pošty naposledy stávkovali před pěti lety za vyšší mzdy. Osobně podporuji záměr vedení vytvořit pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců,« uvedl Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska (OS ČMS) a vedoucí kandidát KSČM do Sněmovny ve Středočeském kraji.

»Zaráží mě ale, že do pracovní skupiny ke stávce má být zahrnuto i vedení České pošty. Nabízí se otázka, zda i ono není spokojeno s řízením České pošty Ministerstvem vnitra České republiky. Asi není, to je jediná logická odpověď. Nebo je možnost ještě jedna - cílem je utlumit nespokojenost zaměstnanců. Někteří odboroví předáci se navzdory zaměstnancům pošty i řadovým odborářům cítí být příliš loajální s vedením České pošty, ale konec konců i Ministerstva vnitra ČR,« uvedl Grospič s tím, že by v pracovní skupině podle zveřejněných informací měl být generální ředitel pošty Roman Knap a šéfové příslušných provozů. »Opravdu podivný scénář přípravy stávky. O to více, že odbory mají dodat seznam problémů na konkrétních pracovištích, kde se pak uskuteční kontroly,« podivil se Grospič.

(jad)