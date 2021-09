Kdo chce dostat komunisty ze Sněmovny?

Jak se zdá, začíná přituhovat a některé předvolební průzkumy, navzdory mnoha předcházejícím, posílají KSČM ze Sněmovny ven. Nechci s těmi jejich, většinou na objednávku zadanými preferencemi polemizovat. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Mě svým způsobem i těší, že hůl na KSČM pořád někdo hledá. Ptejme se, proč? Koho a proč neustále irituje politická strana s vyšší průměrnou věkovou základnou a necelými osmi procenty z minulých voleb?

Kvůli 50. letům či srpnu 1968 či období normalizace? Zdravý selský rozum velí k odpovědi, že tato argumentace je lichá. Je pouhou zástěrkou, skrývající to zásadní - obavy z KSČM. Neboť komunisté jako jediní neustále volají po vyšetření všech, zejména hospodářských deliktů z 90., ale i pozdějších let. Komunisté jsou jedinou a poslední překážkou, aby všechny polistopadové zločiny nebyly spláchnuty do záchodu. Přes 30 let se tu s naší zemí dějí šílené věci, a když na ně KSČM upozorňuje, reakcí jsou 50. léta. Je to už folklór, navzdory tomu, že KSČM za 50. léta ani za srpen 68 zodpovědnost nenese.

Notabene, mnozí z nich, kteří ji nesli, se po roce 1989, poté, co stranickou legitimaci odhodili v dál, stali významnými členy jiných politických stran, budujících demokracii. Vadilo toto tehdy někomu? Třeba někomu z OF, ODS, ČSSD, ODA atd.? Že to bylo a je krutě pokrytecké? Je. Ale pokrytectví značí českou specialitu, nezbytnou vstupenku mezi vyvolené. Abys lízal se smetánkou, musíš být hajzl. Promiňte mi hrubší výraz, ale toto se slušněji říct nedá.

Náš volební potenciál je reálně kolem 12 %. Pokud komunistická strana skončí v říjnových volbách pod pětiprocentní hranicí, půjde o podvod při sčítání hlasů. O tom jsem přesvědčen, to mi nikdo nevymluví. KSČM dnes nenávidí ti, kteří Českou republiku zplundrovali jako kdysi kolonizátoři ze západní Evropy africký kontinent. Tehdy jim to ovšem trvalo staletí, nyní pouhá tři desetiletí. Tu nevraživost chápu, neboť dnes a denně usínat s obavami, co zase ti komunisté »vyvedou«, musí být po nějakém čase psychicky silně deprimující. A protože KSČM v poslední době přitvrzuje, pro jistotu se jí zbavíme. Sice už nebudeme mít ve Sněmovně fackovacího panáka, jehož činíme zodpovědným za vše, co se nám nehodí, ale ono to bohatě vynahradí bezesné noci z latentního nebezpečí, že nás také jednoho krásného rána mohou uniformovaní chlapíci obléct do teplákových souprav.

Nevím, kdo z vás si ještě uchoval aspoň špetku zdravého rozumu. Jste-li tací, přestaňte řešit minulost (nebo ji řešte s orgány činnými v trestním řízení), soustřeďte se na přítomnost a přemýšlejte o budoucnosti. Tlouct přes prsty tehdy ještě ani nenarozené komunisty za ostnaté dráty na hranicích, avšak ignorovat jejich aktuální varování před likvidací českého státu a českého národa, je zaručená cesta do pekla.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji