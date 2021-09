O dvou podnětných televizních seriálech

Dvě televizní stanice se pokusily vstoupit svými seriály do školské problematiky. Obě poprvé, vycházejíce ze skutečných událostí, poukázaly na některé problémy, které na jakoby konkrétních případech lze zmapovat. Šikana, zastírání šikany, až příliš svobody pro ty, kteří jsou ve výchovných ústavech, lidská práva povýšená na fetiš, nepodpora těm, kteří leccos chtějí změnit…

I na další problémy, které se autoři pokusí rozkrýt, se můžeme jistě těšit. Ten hlavní ovšem zůstává nadále stranou. Je to stav společnosti, který se otevřeně projevuje také mezi některými skupinami mladých. Mizí solidarita, zužuje se na milodarství, učitelé se dostávají, nejen kvůli koronaviru, do těžko řešitelných situací. Práva se nadřazují nad povinnosti a nejen žáci, ale především někteří z rodičů zasahují do učebních a výchovných procesů.

A jsou tu také zvyšující se rozdíly mezi společenskými skupinami, jež některé nadřazují nad druhé. Tak se můžeme setkat s odmítáním testů na covid, očkování či dokonce nošení roušek. A děti se učí od dospělých a nejvíce od svých rodičů. V trojúhelníku rodič, žák a učitel je na tom nejhůře ten třetí a přitom se od něho chce, aby to, co bylo zanedbáno v rodině, vyřešil nebo napravil právě on. Nedivím se, že také v samotném seriálu zazněla slova o tom, že učitelé a vychovatelé se bojí, i když osobně to beru jako jistou nadsázku, do školy často i jít.

V prvním dílu Ochránce, seriálu České televize, byl případ šikany učitelky vyřešen však poněkud jednostranně. Její smrt nemohla být způsobena jen slabým srdcem v důsledku pití alkoholu. Omlouvá se tak šikana. Ta totiž musela mít bezprostřední vliv. Nebyla-li by, nemuselo dojít k tragédii. Nelze tedy žáky vyvinit, což vlastně do jisté míry bylo naznačeno v prvním dílu seriálu Ochránce. Vývoj jakékoli choroby může totiž ovlivnit chování druhých, a nejvíce těch nejbližších, což v případě učitele jsou také jejich žáci. Zvláště pak u psychicky labilního učitele, ať již oslabenost jeho organismu je ovlivněna čímkoli. To by potvrdil kterýkoli psycholog. A šikana, kterou si beze sporu učitelka uvědomovala, nezájem ji řešit ze strany seriálového vedení školy, či dokonce si jí nevšímat, zdravotní stav oné učitelky musel jen zhoršovat.

Jsem dalek medializované případy, k nimž ve školství došlo, paušalizovat na celé naše školství. Myslím si však, že učitelé si zaslouží zvláštní podpory. Ale to by se musela změnit celá společnost, přístup člověka k člověku, nesměly by hrát roli společenské rozdíly, a dokonce i tzv. lidská práva, jež si kdekdo může vykládat po svém a používat je jako »kladivo na čarodějnice« tehdy, kdy sám evidentně chybuje. Tak svou vinu, v tomto případě ve výchově dětí, přehazovat na druhé. I toho se možná v jednom z dílů dočkáme, i když případ řešený v druhém seriálu na stanici Prima to již naznačil.

Nakonec dovolte poznamenat, že ti, co seriály neviděli, o dost přišli.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)