Jsou v SPD politické nacionalistické svině!?

Přiznám se, že jednak nejsem příznivec hrubých slov v politice, ale jsou to podmínky tohoto systému, a pak také platí pravidlo na hrubý pytel, hrubá záplata. Dlouho sleduji u nás i v cizině různé, do prsou se bijící nacionalistické strany a hnutí. Má to jednoznačný důvod. Z Ukrajiny mám zkušenost, že tyto struktury jsou nejen všechny řízeny liberály, neoliberály anebo nějakou jinou strukturou, třebaže plní roli strhnout na sebe určitou pozornost, odvést po určité době voliče všemi různými nástroji.

Základem těchto nacionalistických sil je proklamovat a zaštiťovat se vlastenectvím, protože lidé mají obecně v sobě zakódovánu hrdost ke své vlasti. Přitom však pomalu, nenápadně, ale jistě nasávají voličský elektorát jiných stran s cílem ostatní alespoň oslabit a přinejlepším tento elektorát ovlivnit k vlastním potřebám.

Na Ukrajině je nacionalismus zástěrkou pro vnitřní neonacisty a fašisty, jež jsou plně pod kontrolou současné moci. V České republice nemáme naštěstí nacionalismus u moci, přesto jsem nedávno od někoho slyšel, že »SPD jsou politické nacionalistické svině«. Doufám, že tak daleko to u nás ještě není, nicméně zkušenost z Ukrajiny varuje.

Volby nejen u nás a v tomto systém nejsou a nemohou být demokratické, protože nefungují na skutečně demokratických principech. S amorálností se normálně počítá, naopak vyhovuje, a dokonce tento systém výrazně posiluje. Vítězí ten, kdo má nejvíc peněz a silnější podporu z vnějšku, a to přesto, že lhal, podváděl v přímém přenosu voliče, kteří v té hromadě informací si tyto lži nemohou ověřit, a těch pár, co to dokážou, s těmi se prostě počítá. Nicméně komunisté se tohoto politického boje musí zúčastnit, i když je nedemokratický. A čím víc mají v tomto politickém boji úspěch, tím víc se o nich i v rámci antikomunismu lže tak, že se často nemohou ani bránit.

SPD rozesílá po celé České republice své volební noviny, ve kterých čtenářům podsouvá jednoznačné lži o KSČM. Haló noviny už na to reagovaly 26. srpna na základě prohlášení europoslankyně Kateřiny Konečné, o které právě SPD lživě tvrdí, že hlasovala pro přidělování migrantů. Lže dokonce i v tom, že KSČM je pro přijetí eura, nebo ještě nehoráznější lež, že prý KSČM a Kateřina Konečná hlasovala pro dvojí kvalitu potravin. Tady jen připomenu, že SPD jako deklarovaní vlastenci hlasovali pro samotné přepisování historie. Můj jmenovec gen. Blaško, který byl zvolen za SPD, se několikrát za tuto chybu omluvil, a z ničeho nic se v politických vystoupeních nesmí ukazovat a nesmí být zvát nikam, kde má SPD mediální vliv. Tímto samo sebou neobhajuji gen. Blaška.

Nicméně cosi dlouhodobě ukazuje, že v SPD se skutečně chovají jako ty »politické nacionalistické svině«.

Roman BLAŠKO