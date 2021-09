Ilustrační FOTO - Pixabay

O změnách cen energií adresně

Dodavatelé energií budou muset informovat zákazníky adresně o změnách cen. Sněmovna to schválila v rámci senátních úprav novely energetického zákona, která má rozšířit ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků.

Dolní komora o tom rozhodla navzdory varování velkých dodavatelů elektřiny a plynu, že změna může znamenat zdražení energií.

Novela proti takzvaným energošmejdům zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelskou činnost v energetice stanoví jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Zprostředkovatelskou licenci podle sněmovní verze nemusely mít společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé. Senátní verze zavádí povinnost mít licenci i pro tyto firmy.

Dodavatelé energií budou muset spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude už stačit, aby změnu zveřejnili na internetu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítl tvrzení dodavatelů energií, že změnu ceny budou muset posílat doporučenými dopisy a náklady pak promítnou do ceny energií. Firmy ČEZ, E.ON, Innogy a Pražská energetika tyto náklady v dopise poslancům vyčíslily na zhruba 60 milionů korun ročně. Vystrčil namítl, že informaci o změně ceny lze zákazníkovi poslat e-mailem nebo obyčejným dopisem. »Povídání o tom, že budu muset zdražit energii, protože budu posílat doporučené dopisy, to je fakt neuvěřitelný,« uvedl předseda Senátu.

Senátní verze počítá také s tím, že například malí podnikatelé, živnostníci nebo obce, které pronajímají obecní byty, by mohli smlouvy vypovídat okamžitě bez prodlevy. Půjde třeba o situaci, kdy se někdo odstěhuje z obecního bytu.

Spotřebitelé přijdou o vyšší ochranu

Proti senátním úpravám byli pouze komunisté. Podle místopředsedy jejich poslaneckého klubu Leo Luzara bylo důvodem to, že úpravy se podle senátní verze týkají všech zákazníků, nejen spotřebitelů, kteří se těší vyšší zákonné ochraně. »Celý zákon byl postaven na ochraně spotřebitele,« připomněl kolegům. Tím, že senátoři v návrhu nahradili termín spotřebitel slovem zákazník, podle Luzara otevřeli dvířka, aby v případě soudních sporů spotřebitel tahal za kratší konec. »Nahradit slovo spotřebitel zákazníkem znamená všechny spotřebitele škrtnout z vyšší ochrany práva, který zákon o ochraně spotřebitele dává. A s tím my zásadně jako KSČM nemůžeme souhlasit. Protože spotřebitel, to je drtivá většina občanů České republiky. A oni si tu vyšší ochranu proti šmejdům zaslouží,« zdůraznil Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Podle Marka Bendy (ODS) zákazník nepřestane být spotřebitelem, i když tak v novele uveden nebude. »Spotřebitelé jsou podmnožinou zákazníků,« uvedl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. »Každý spotřebitel je zároveň zákazníkem,« přidal se také Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

To Luzar nijak nezpochybnil, poukázal však na znění zákona, podle kterého má spotřebitel vyšší podíl ochrany než zákazník. »Kolegové v Senátu udělali to, že tuto vyšší ochranu spotřebitele škrtli. To je základní problém,« zdůraznil poslanec.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

(jad)