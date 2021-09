Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Velitel UÇK souzen za válečné zločiny

Před Zvláštním tribunálem pro válečné zločiny v Kosovu (KSC) začal vůbec první proces. Souzeným je bývalý velitel jedné z jednotek povstalecké takzvané Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) Salih Mustafa. Obžalován je ze zločinů spáchaných v dubnu roku 1999 během válečného konfliktu.

Mustafa je podle sdělení KSC obžalovaný na základě individuální trestní odpovědnosti a trestní odpovědnosti plynoucí z nadřízeného postavení. Jedná se o čtyři body válečných zločinů: svévolné zadržování, kruté zacházení, mučení a vražda. Tyto zločiny byly podle obžaloby spáchané v zadržovacím zařízení v obci Zlaš (Zllash) přibližně dvanáct kilometrů východně od města Prištiny.

Zakladatel UÇK

Mustafa patřil k zakladatelům a vrchním velitelům UÇK během války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Později sloužil v kosovských bezpečnostních silách jako šéf oddělení pro informace. Proces bude podle informace ČTK možné sledovat se zpožděním čtyřicet pět minut na webu zvláštního tribunálu.

KSC byl po odkladech a silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen v roce 2015. Soudit má bývalé velitele povstalecké UÇK, která vedla nelítostný ozbrojený boj za odtržení jihosrbské autonomní oblasti Kosovo. Tribunál je součástí kosovské justice, ale z bezpečnostních důvodů sídlí v nizozemském Haagu a jeho členové jsou zahraniční soudci.

Mezi obviněnými i Thaçi

Mezi obviněnými separatisty, kteří by měli před tribunálem rovněž stanout, jsou bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi, někdejší předseda parlamentu a šéf nejsilnější opoziční strany Kadri Veseli a další pozdější činitelé z nejvyšších pater kosovské politiky. Svou vinu všichni shodně odmítají a tvrdí, že pouze vedli »oprávněný ozbrojený boj proti srbskému útlaku«. Přitom žádný Srb, Rom nebo kosovský Albánec, který žil ve shodě se Srby, si před nimi tehdy nemohl být jistý životem. Thaci je bývalým velitelem UCK, s přezdívkou »had«. Loni byl KSC obviněn z terorismu a odpovědnosti za páchání válečných zločinů. Vedle mnoha vražedných akcí, které má na svědomí, organizoval i únosy Srbů do Albánie, kde jim byly odebírány tělesné orgány na prodej do Evropy. Pak byli zavražděni.

Boje v Kosovu skončily po 78 dnech náletů NATO, které bombardovalo srbské síly včetně mnoha civilistů, kteří přišli o život, starců, žen i dětí. Bomby běžně mířily i na civilní cíle. Kosovo, s pomocí USA, ovládnuté Albánci, pak jednostranně vyhlásilo nezávislost v roce 2008. Vedle Srbska s tímto krokem ale nesouhlasí například Rusko a Čína a další desítky států.

(ava)