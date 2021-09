Koreje testovaly

Severní Korea zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem, informovaly světové agentury. Několik hodin poté Jižní Korea oznámila, že provedla první test své balistické rakety odpalované z ponorky.

Podle prezidentské kanceláře v Soulu testu podmořské balistické střely vyvinuté v Jižní Koreji přihlížel i prezident země Mun Če-in. Raketa uletěla předem určenou vzdálenost a zasáhla stanovený cíl, sdělila kancelář. Reuters uvedla, že Jižní Korea je první zemí bez jaderných zbraní, jež podmořskou balistickou střelu SLBM (submarine-launched ballistic missile) vyvinula. Střela SLBM dokáže dopravit na místo určení s vysokou přesností bojovou hlavici, většinou vybavenou jadernou nebo termonukleární náloží. Raketonosné ponorky mají velký strategický význam - mohou zůstat skryty před satelity protivníka a odpálit svůj náklad v relativním bezpečí volného oceánu.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

KLDR odpálila dvě balistické rakety, které doletěly do vzdálenosti asi 800 kilometrů, dosáhly výšky 60 km a dopadly do moře. Pchjongjang odpálil dvě neznámé balistické střely z centrální vnitrozemské oblasti směrem k východnímu pobřeží. Jihokorejská a americká rozvědka provádějí podrobnou analýzu, aby zjistily další informace, napsal v prohlášení jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů. Japonský premiér Jošihide Suga označil odpálení balistických raket za nehorázné a ostře tento krok odsoudil jako hrozbu pro mír a bezpečnost oblasti. K jihokorejskému testu se nevyjádřil. Čínský ministr zahraničí Wang I v reakci na odpálení střel řekl, že by všechny strany měly spolupracovat ve snaze prosadit mír a stabilitu na Korejském poloostrově. »Nejen Severní Korea, ale také další země provádějí vojenské aktivity,« citovala Wanga Reuters. »My všichni bychom měli vyvíjet snahu takovým způsobem, který pomůže obnovit dialog,« míní šéf diplomacie Číny.

(ava, čtk)