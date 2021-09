Ilustrační FOTO - Pixabay

Od cyklisty půldruhého metru

Motoristé budou muset od ledna 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti půldruhého metru. Za porušení bude hrozit pokuta až 2000 korun. Rozhodla o tom Sněmovna, když schválila novelu o provozu na pozemních komunikacích se senátními změnami. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost. Důvodem úpravy je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Odpůrci předepsané vzdálenosti poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha místních silnicích dodržovat ani kontrolovat.

Horní komora doporučila zmírnění sankcí za porušení nového pravidla, které mělo původně platit od července letošního roku. Řidič měl za nedodržení vzdálenosti podle prvotní sněmovní verze dostat pokutu až 10 000 korun, zákaz řízení na půl roku a mohlo mu být odebráno sedm bodů. Senát ale snížil sankce na pokutu maximálně do 2000 korun, pokud řidič cyklistu neohrozí.

Novela má také umožnit odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. Zavádí také faktický zákaz provozování takzvaných pivních kol. Senát odmítl umožnit odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Doporučil novelu naopak doplnit o právo obcí vyžádat si odtah autovraků a o právo poskytovatelů domácí péče parkovat po nezbytně dlouhou dobu na místech se zákazem stání.

(jad)