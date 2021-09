Česká televize za Dvořáka pokulhává

Vedení České televize nepovažuje za férovou kritiku ze strany premiéra Andreje Babiše, který v pátek prohlásil, že ČT v době pandemie podkopávala kroky vlády, když například na obrazovce dávala prostor některým »šarlatánům« a »rozeštvávala lidi«. Generální ředitel České televize Petr Dvořák trvá na tom, že svou roli v době pandemie zvládli velmi dobře. Nechápe, proč Babiš mění názor.

Již dlouhou dobu pociťuji, že Česká televize zcela ztratila svoji objektivitu. Přijde mi, že takové pořady jako 168 hodin nebo Reportéři ČT zkreslují skutečnost. Česká televize také dává prostor pofiderní organizaci Člověk v tísni, protiruským organizacím či pořadům o tzv. zločinech komunismu. Pořady bývají často nevyvážené, jednostranné, bez možnosti uvést pravdivou skutečnost. Zástupci KSČM taktéž nedostávají v diskusních pořadech takový prostor jako členové Babišova hnutí ANO, ČSSD, nahnědlého SPD nebo dvou »demokratických koalic« PirStan a SPOLU.

Naší pozornosti by rovněž neměl uniknout fakt, že generální ředitel ČT Petr Dvořák dostane za rok 2020 mzdový bonus k platu ve výši 66 procent své roční mzdy, což je zhruba 1,6 milionu Kč. Stejnou odměnu dostal i v loňském roce. Ještě o rok předtím si přišel dokonce na bonus v nesnížené výši 2,4 milionu Kč, přičemž stejné to bylo i v předchozích letech.

Pamatuji se na divoká devadesátá léta, když se v roce 1994 na našich obrazovkách objevila TV Nova. Tehdy se tato stanice v čele s Vladimírem Železným stala synonymem nevkusu, kontroverze a populismu. Po čtvrt století se situace notně změnila – Nova přestala být nahlížena jako bulvární médium, přičemž v čele neobjektivity, štvavosti a nevyváženosti nyní stojí Česká televize se svým šéfem Petrem Dvořákem. Televize, jež žije z našich koncesionářských poplatků, nám vpravdě nepodává nezávislé zpravodajství. Nova i jiné komerční televize se staly ve svých pořadech mnohem objektivnější a čitelnější, než je tomu u ČT. Na vysílání České televize se mi například také nelíbí její pohled na prezidenta Miloše Zemana. Občas mám k jeho jednání výhrady, nicméně nesouhlasím, kterak je v ČT zobrazován coby nemohoucí duševní chudák, který by měl odstoupit. Podívejme se na »slavného« Václava Havla. U něj bychom stěží spočítali jeho pobyty v nemocnicích, rekonvalescence a období, kdy nebyl s to vládnout naší zemi.

Bylo by proto zapotřebí, aby do ČT přišel nový svěží vítr objektivního zpravodajství a vysílání. Normalizace ve veřejnoprávní televizi musí začít od jejího vedení. Petr Dvořák by měl sám zvážit svoji nedůstojnou úlohu a odejít z tohoto postu.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec a kandidát do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji