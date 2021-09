Ilustrační FOTO - Pixabay

Guantánamo, USA. Porušování nejen lidských práv

Spojené státy americké pokračují dvacet let od útoků z 11. září 2001 ve »válce proti teroru«, která se bojuje na křovinatých kopcích jihovýchodní Kuby, na místě známém jako zátoka Guantánamo, kde má Washington od roku 1903 pronajato 120 kilometrů čtverečních země a vody. USA zajaly během pár měsíců od atentátů stovky mužů podezřelých (jen podle jejich mínění) z napojení na teroristickou organizaci al-Kajdá a poslaly je na tuto americkou námořní základnu.

Tyto muže označily za »nepřátelské bojovníky« a zbavily je práv. Časový rámec pro jejich propuštění nebyl nikdy stanoven s výjimkou dne, kdy by skončila válka proti terorismu. Ta ovšem oficiálně dál trvá, napsala agentura AFP a ČTK. Většinu ze 780 vězňů, kteří byli nejprve zavřeni v klecích a poté ve spěšně postavených celách, už propustily. Některé ale až po více než 10 letech od zadržení, aniž by proti nim byla vznesena nějaká obvinění. Nyní zbývá »jen« 39 vězňů. Dvacet let po 11. září 2001. Někteří už získali příslib propuštění, zatímco jiní na něj pořád čekají. Washington stále považuje 12 vězňů za nebezpečné včetně údajného strůjce útoků z 11. září Chálida Šajcha Muhammada.

Pokřivené soudní procesy

Z těchto 12 mužů byli odsouzeni dva: jeden na doživotí, druhý čeká na určení výše trestu. Soudní procesy zbývajících 10 vězňů pokračují chaoticky a přerušovaně. V úterý 7. září pokračovalo po 17měsíční pauze, již si vynutila pandemie, přípravné jednání soudu s Chálidem Šajchem Muhammadem a dalšími čtyřmi zadrženými. Neexistuje však vůbec žádná záruka, že jejich rozsudek bude vynesen například před 22. výročím útoků z 11. září. Podle zatím posledních informací z úterý soud s pěticí začne nejdříve za rok… Vojenské tribunály a výjimečné právní postupy, které byly zavedeny pro tyto soudní procesy pod záminkou exteritoriality základny Guantánamo, se ukázaly jako těžkopádný postup, který je často v rozporu s americkým právem. A právě proto byli vězni umístěni na Guantánamu. Aby americké právo nemuselo být dodržováno. USA k těmto vězňům přistupovaly s názorem, že nemají žádná práva. Podle právníka amerického ministerstva obrany Benjamina Farleyho, jenž zastupuje jednoho z pěti obžalovaných, jsou tyto vojenské soudy »neúspěšným experimentem ad hoc spravedlnosti«. USA po celou dobu na Guantánamu porušují i mezinárodní právo a Ženevskou úmluvu, v níž jsou zakotvena pravidla pro zacházení se zajatci.

Ostuda Washingtonu

Vláda USA byla obviněna ze zatajování nebo z falšování vyšetřovacího materiálu a ze špehování právníků zadržených osob. Vězňové navíc uvedli, že byli brutálně mučeni, což by mohlo vést ke zrušení soudních procesů proti nim vedených. Poslední vězni by proto mohli opustit brány věznice Guantánamo, uvedla Shayana Kadidalová z neziskové organizace Centrum pro ústavní práva. »Myslím si, že každý ví, že tribunály jsou selháním,« prohlásila. Guantánamo je ostudou pro Washington, který čelí obvinění z porušování lidských práv. Americká vojenská věznice, vzdálená několik kilometrů od námořní základny, byla dějištěm tvrdých výslechů, trvajících i desítky hodin v kuse, při kterých se používaly metody, jako je simulace topení se, tzv. waterboarding. Tím to ale nekončilo. Dozorci vězňům odpírali spánek, nedávali jim vodu k pití, mořili je hlukem i extrémními teplotami. Šlo o jejich naprosté ponížení.

Důkazy proti vězňům chyběly

Později se ukázalo, že administrativa prezidenta George Bushe ml. neměla důkazy o propojení většiny zadržených s al-Kajdá či s útoky z 11. září, a o několik let později je potichu propustila. Ze stovek uvězněných byly s al-Kajdá skutečně propojeny jen desítky mužů. Když převzal úřad prezidenta USA Barack Obama v lednu 2009, ve věznici zůstávalo 240 vězňů. Guantánamo Spojené státy nejen zahanbilo, ale stalo se tím, co jeden americký úředník nazval »nástrojem propagandy« pro džihádisty po celém světě. Jedním z prvních Obamových rozhodnutí bylo nařídit uzavření Guantánama do jednoho roku. Americký Kongres, kde tehdy měli většinu republikáni, tomu ale zabránil. Demokrat Obama přesto prosazoval propuštění většiny vězňů, a když po něm úřad přebíral Donald Trump, ve věznici jich zbývalo jen 41. Trump propouštění zastavil a vyloučil úplné uzavření vězení. Místo toho navrhnul, aby do věznice byli posíláni bojovníci tzv. Islámského státu, zajatí v Iráku a na severu Sýrie.

Současný prezident USA Joe Biden, jenž byl viceprezidentem Obamy, je pro uzavření vojenské věznice, ale analytici tvrdí, že se bude chtít vyhnout jakékoliv konfrontaci s Kongresem. Rozšíření vakcín proti COVID-19 umožnilo obnovení činnosti vojenských soudů letos v květnu. Šéf Bílého domu mezitím začal opět ve velké tichosti propouštět ty, kteří dodnes nebyli obviněni, a přesto byli dvacet let zavřeni.

(ava)