Nový pakt jako z doby studené války

Čínská ambasáda ve Washingtonu v reakci na »bezpečnostní pakt«, který ve středu oznámili lídři USA, Británie a Austrálie, uvedla, že tyto země by se měly zbavit mentality z dob studené války a ideologických předsudků. Země novým partnerstvím podle čínského ministerstva zahraničí narušují mír a stabilitu v regionu.

Spojené státy americké, Velká Británie a Austrálie ve středu oznámily, že zakládají bezpečnostní partnerství, které má zajistit mír a stabilitu v oblasti Indo-Pacifiku a které jim umožní sdílet pokročilé technologie včetně těch potřebných k výrobě ponorek na jaderný pohon. Pakt zahrnuje pomoc Austrálii v získávání těchto ponorek. Kromě technologií bude tato aliance nazvaná Aukus podle společného prohlášení sdílet i průmyslové základny a dodavatelské řetězce. Pakt se bude také zabývat kyberschopnostmi, umělou inteligencí a »dodatečnými podmořskými schopnostmi«.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian ke vzniku nového paktu na adresu USA také prohlásil: »Opravdu nám vrazili kudlu do zad.« Jednání Washingtonu označil za ukázku nedostatku soudržnosti. FOTO – commons.wikimedia.org

Zásadní narušování míru

Mluvčí čínské ambasády Liou Pcheng-jü na žádost o komentář reagoval slovy: »Státy by neměly stavět výlučné bloky zaměřené proti třetím stranám nebo poškozující jejich zájmy. Zejména by se měly zbavit své mentality z dob studené války a ideologických předsudků.« Vysoce postavení činitelé administrativy prezidenta USA Joe Bidena podle AP tvrdí, že pakt není namířen proti Pekingu. To zdůrazňoval i britský ministr obrany Ben Wallace, který odmítl i přirovnání ke studené válce. »Trojice států přesto zásadně narušuje mír a stabilitu v regionu, stupňuje závod ve zbrojení a poškozuje mezinárodní snahy o nešíření jaderných zbraní,« uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. Peking bude vývoj situace pečlivě sledovat.

Brutální rozhodnutí

Vznik paktu vedl k odstoupení Canberry od dohody o výrobě francouzských ponorek. To Francii rozladilo, ostře USA za jejich novou spolupráci s Austrálií zkritizovala. Austrálie v roce 2019 po dvou letech průtahů podepsala smlouvu s francouzskou firmou Naval Group na výrobu 12 ponorek za 40 miliard dolarů (850 mld. Kč). Smlouva byla pro Austrálii největší obrannou zakázkou v historii. Stavba ponorek však byla zpožděna hlavně kvůli požadavku Canberry, aby mnoho dílů bylo vyrobeno lokálně. Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian odstoupení označil za brutální a nevyloučil, že Paříž bude po Canbeře požadovat kompenzaci.

(ava, čtk)