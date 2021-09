Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Komise k Bečvě žádá mimořádnou schůzi

Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy schválila závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM). Komise zprávu zveřejní v pondělí.

Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září. Pěnčíková uvedla, že žádost o svolání zasedání dolní komory má podporu napříč politickým spektrem. »Ambicí vyšetřovací komise je, aby závěrečná zpráva byla projednána Poslaneckou sněmovnou ještě v současném volebním období,« zdůvodnila Pěnčíková žádost o svolání mimořádné schůze.

Závěrečnou zprávu zveřejní komise v pondělí. Pěnčíková uvedla, že dokument bude publikován celý, aby veřejnost dostala úplné informace. Ve čtvrtek komise jednala o tom, že část věnovaná policejnímu vyšetřování by mohla být neveřejná, protože jde o živou kauzu. »Celá zpráva bude veřejná, abychom nedávali veřejnosti nějaké záminky k pochybnostem, případně nevyvolávali dotazy ve stylu, jestli se nesnažíme před veřejností něco tajit,« řekla Pěnčíková novinářům.

Marie Pěnčíková.

Komise nechce závěry prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Podle zpravodaje dokumentu Petra Gazdíka (STAN) by zveřejnění zprávy dříve, než ji budou mít k dispozici poslanci, nebylo vůči členům dolní komory korektní. »Bylo by to vůči nim nefér,« uvedl.

Dárek k ročnímu výročí havárie

Zhruba třicetistránková zpráva bude zveřejněna na den přesně rok po havárii, která podle rybářů způsobila otravu řeky na 40 kilometrech toku. »Dáme tak Bečvě k ročnímu výročí dárek,« konstatoval Gazdík. Materiál podle něj zahrnuje všechna pochybení, kterých se vyšetřovací orgány dopustily, a další zjištění na základě konkrétních výpovědí a také návrhy opatření, aby se podobná katastrofa nemohla opakovat.

»Doufám a pevně věřím tomu, že budoucí Poslanecká sněmovna se bude našimi závěry zabývat tak, aby došlo k nápravě kroků, ke kterým jsme přišli,« doplnila Pěnčíková.

Dodala, že zpráva byla schválena téměř jednomyslně. Jeden zástupce komise byl proti. To je podle poslankyně v pořádku, naopak bylo by zvláštní, kdyby se všichni členové komise na všem úplně jednomyslně shodli. »V komisi byly zastoupeny všechny politické strany v Poslanecké sněmovně, takže i ty názory byly rozdílné,« uvedla Pěnčíková. Předložená zpráva je podle ní přijatelná pro poslance napříč politickým spektrem. »U každého bodu jsme hledali kompromisy, aby to vyhovovalo všem. Myslím, že takto to je správné,« míní předsedkyně komise.

Shromáždit podklady a prověřit postup orgánů státu

Sněmovna schválila zřízení vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii 21. dubna. Vznik komise podpořili poslanci napříč stranami s výjimkou poslanců ANO, kteří se převážně zdrželi. Komise dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k havárii z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce a prověřit správnost postupu orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. Komise vyslechla například člena představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavla Pustějovského, krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka, ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse či poslankyni ANO Margitu Balaštíkovou, která měla v době havárie na starosti v radě Zlínského kraje životní prostředí.

Policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Obviněnými jsou společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, jež z něj odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce odmítl jako nedůvodné.

(jad)