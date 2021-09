Ilustrační FOTO - Pixabay

Vlády v Evropě mají problém: ceny energií pro domácnosti se mají zvýšit o pětinu

Vlády Řecka a Španělska budou chránit spotřebitele před citelným růstem cen energií - elektřiny a zemního plynu. Podobně Francie uvedla, že takový krok zvažuje, uvedla agentura Bloomberg. Ceny energií se v úterý v Německu, Francii, Španělsku či Británii vyšplhaly na maximum. Spolu s tím roste i tlak na vlády, aby vyšší ceny za energie spotřebitelům kompenzovaly.

Proti vyšším účtům za elektřinu a plyn se v létě uskutečnily protesty v několika španělských městech. Madrid proto v pondělí rozhodl přesměrovat zisky energetických společností - zhruba 2,6 miliardy eur (téměř 66 miliard korun) - k zákazníkům a v zimních měsících snížit daň z elektřiny. Atény o víkendu oznámily, že finančně podpoří všechny domácnosti.

Ceny energií v Evropě prudce rostou, což podle analytiků souvisí se zotavováním ekonomik po pandemii. Poptávka se ale zvyšuje zrovna v době, kdy je slabší nabídka. Elektřina a plyn trhají rekordy každým dnem i za nynějšího mírného počasí a v dohledné době se na tom zřejmě nic nezmění, napsala agentura Bloomberg. Italský ministr pro ekologickou transformaci Roberto Cingolani v pondělí řekl, že ve třetím čtvrtletí očekává růst ceny elektřiny o 40 procent.

»Rostoucí ceny komodit se pravděpodobně tuto zimu odrazí na účtech spotřebitelů a průmyslu,« řekl analytik společnosti RBC Europe John Musk.

Dražší energie zvyšují obavy z inflace. Spotřebitelské ceny ve Španělsku se v srpnu zvýšily o 3,3 % a podle španělského statistického úřadu za to do značné míry mohly právě energie. V Německu se inflace minulý měsíc vyhoupla na 3,4 %, nejvýš od roku 2008. V České republice dokonce růst spotřebitelských cen překročil čtyři procenta (4,1 %), a to ceny elektřiny a plynu ještě meziročně klesly…

Finanční společnost Citigroup odhaduje, že v celé Evropě se domácnostem účty za energie zvýší o 20 %. To posiluje očekávání, že se do situace vloží více vlád, které nebudou chtít riskovat, že vyšší ceny energií zbrzdí hospodářské oživení.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire v pondělí televizi LCI řekl, že Francie uvažuje o snížení dopadu vyšších cen energií na spotřebitele. Země už nyní rozdává poukázky, kterým se říká energetické šeky, v hodnotě asi 150 eur (3800 Kč). Určeny jsou asi pro 5,5 milionu chudých domácností.

»Politici teprve začínají pociťovat hněv voličů, ale tlak na to, aby 'něco udělali' bude sílit s blížící se topnou sezonou,« citovala agentura Bloomberg analytika Ronalda Smithe ze společnosti BCS Global Markets.

(ici)