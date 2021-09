Ilustrační FOTO - Pixabay

O delší dovolené poslanci nerozhodli

Sněmovna se opět nedostala ke schvalování novely zákoníku práce z pera KSČM, která zavádí pět týdnů dovolené pro všechny. Šlo již o třetí přerušení závěrečného čtení návrhu. O novele tak poslanci v nynějším volebním období už s největší pravděpodobností hlasovat nebudou a s jeho koncem v říjnu takzvaně spadne pod stůl.

Čas vyhrazený k projednávání tohoto bodu využili kritici návrhu k opakování svých argumentů, proč neumožnit pět týdnů dovolené všem zaměstnancům. K největším kritikům patřili podnikatelé z řad klubu ANO Pavel Juříček a Jiří Bláha. Podle Juříčka jde o jeden z nejhorších nápadů v tomto volebním období. »Chcete rozdělovat cizí peníze,« řekl zastáncům změny. Důsledky mohou být podle něho takové, že »místo poctivého zaměstnávání kmenových lidí se budou firmy víc orientovat na různé agenturní zaměstnávání.«

Bláha varoval před rozevíráním nůžek mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a před postupným návratem pravidel k socialismu. Malé a střední firmy, v nichž podle poslance pracuje nejvíce lidí, si kvůli nedostatku zaměstnanců na trhu práce nemůžou poskytování pěti týdnů dovolené dovolit. »Normální běžný člověk tomu tématu nerozumí,« prohlásil.

To nadzvedlo poslance ČSSD Petra Dolínka. »Já bych zaměstnance nepodceňoval. Ty vaše slavné firmy by bez těch zaměstnanců nebyly. Tak z nich nedělejte nějaké stádo, které neví, co dělá,« reagoval.

Zaměstnanci si pět týdnů dovolené zaslouží

Podle předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa není pětitýdenní dovolená něco, co by nebylo možné zavést. »Chápu problémy zaměstnavatelů, ale na druhou si uvědomte vy, kteří říkáte, že to nejde, že český zaměstnanec je nejdéle zaměstnaný v průběhu roku, že má největší pracovní zátěž a nemá mzdy, které má okolí. Neříkejte mi jako manažeři, že nejste schopni najít řešení,« uvedl. Přiznal, že pro malé firmy bude pět týdnů dovolené problém, ostatní firmy to ale podle něj jistě mohou zvládnout. »Jsem přesvědčen, že boj proti tomu, abychom to těm 20 % zaměstnanců umožnili, není správný. Nechte jim to!« vyzval kolegy.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Místopředsedkyně sociálního výboru a stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová zdůraznila, že komunisté si situaci na pracovním trhu uvědomují. »Dlouhodobě se ukazuje fatální nedostatek zaměstnanců, ale to je problém především devastace školského systému po roce 1989, a vy potřebujete především kvalifikované lidi,« uvedla. Proto by podle ní měla být předloha účinná až od roku 2023. »Na druhou stranu pět týdnů dovolené dneska využívá značné procento firem a zaměstnanci si to prostě zaslouží. A to, jak budeme hledat v rámci pracovního trhu dostatek zaměstnanců, to pět týdnů rozhodně tedy neovlivní!« prohlásila Aulická Jírovcová.

Schvalování komunistické novely zákoníku práce Sněmovna přerušila už v březnu a v dubnu. Debatu prosadil při ranních změnách programu schůze místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar, když ji podpořila také většina poslanců ANO a poslanci sociální demokracie a SPD.

(jad)