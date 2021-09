Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Stát získá větší přehled o strojvedoucích

Stát by mohl mít větší přehled o pracovní době a odpočinku strojvedoucích. Počítá s tím vládní novela drážního zákona, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji projedná Senát. Pokud by novelu vrátil, poslanci už by se jí kvůli volbám nestihli zabývat.

Úřady budou moci pomocí monitoringu licencí strojvedoucích zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra dopravy Jakuba Kopřivy nevědí úřady doopravdy, zda jsou strojvedoucí přetěžováni, či nikoli. Navrhované opatření tak má pomoci státu zjistit, jestli tomu tak je. Vláda pak bude moci případně přijmout příslušná opatření.

Poslanci nevložili do zákona návrhy, které upravovaly novou možnost konzervace málo vytížených železničních tratí. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl před poslanci, že ministerstvo udělalo kompromis a mírní své stanovisko k těmto návrhům. Návrh letos vyvolal obavy například Svazu měst a obcí, podle kterého povede k likvidaci lokálních tratí se slabším provozem.

Zapracovat na celkových změnách

Rozhodnutí ministerstva nepodporovat konzervaci drah uvítala místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM). Zároveň ale kritizovala navrhovaný sankční systém pro strojvedoucí, který označila za diskriminační. »Strojvedoucí není jediným prvkem na železnici. Chtělo by to celkovou změnu systému,« uvedla Matušovská.

Květa Matušovská (KSČM).

Nikdo podle ní neřeší odpočinek strojvedoucích jako takový a také kvalitu odpočinkových míst. »Také vzdělávání strojvedoucích má každý dopravce jinak, to znamená má jiný časový fond, což si myslím, že je další z chyb,« řekla poslankyně s tím, že by se mělo více zapracovat na celkových změnách bezpečnosti železniční dopravy.

Projednávaná novela zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tento balíček vyjednaný v letech 2013 až 2016 má za cíl v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy.

Novela také mění pravidla pro povolování a prodej železničních vozidel. Nově jim bude úřad místo průkazu způsobilosti vydávat povolení pro uvedení na trh.

Dopravci na celostátních i místních dráhách budou mít povinnost oznamovat provozovateli dráhy údaje o tom, že strojvedoucí zahájil jízdu, i to, že ji ukončil. Budou muset oznámit mimo jiné číslo licence strojvůdce i evropské číslo drážního vozidla. Provozovatel tyto údaje pak poskytne Drážnímu úřadu. To má umožnit účinnější kontrolu dodržování pravidel upravujících délku směny a dobu řízení drážního vozidla v mezinárodní dopravě.

(jad)