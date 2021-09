Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejoblíbenější dovolená je v Chorvatsku

Češi letos v létě cestovali do zahraničí více než vloni. Nejoblíbenější destinací bylo tradičně Chorvatsko, kam podle tamních úřadů zamířilo přes 750 000 Čechů. Je to téměř tolik jako před vypuknutím pandemie koronaviru.

Oproti loňsku vzrostl až trojnásobně i provoz na pražském letišti. U turistů cestujících do ciziny byla po návratu zjištěna nákaza koronavirem celkem v řádu stovek případů, uvedl ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD). I přes meziroční nárůst letošní cestování stále zaostává za statistikami z období před vypuknutím koronavirové krize.

»Letošní letní sezona byla o poznání lepší než ta loňská. Podle dosavadních statistik cestovalo do blízkého zahraničí až o desítky tisíc lidí více než loni. I přesto bylo letošní léto v porovnání s předkrizovým obdobím netypické, protože stále platí několik omezení,« uvedl Kulhánek.

Tradičně nejvíce Čechů během léta cestovalo do Chorvatska. Většina z nich tam jela autem, případně vlakem. Druhou nejvyhledávanější destinací bylo Řecko, kam létaly nejvytíženější letecké linky z Prahy. Z Česka tam zamířilo skoro 200 000 lidí. Dále následovalo Bulharsko s přibližně 120 000 českými turisty a Turecko, kam cestovalo asi 100 000 Čechů. Podle údajů cestovních kanceláří oproti loňsku nejvíce vzrostl zájem o cesty do Egypta, zájem byl u nich i o Španělsko, Řecko nebo Bulharsko. Propad naopak kanceláře zaznamenaly u dovolených v Tunisku, Rakousku nebo na Slovensku.

Náměstek ministra Martin Smolek uvedl, že za celé léto byla infekce nákazou COVID-19 zjištěna po cestách do zahraničí ve stovkách případů. Nejvíce mezi nimi bylo turistů, kteří se vrátili z Chorvatska, a to 266. Dále ze Španělska to bylo 144 lidí, z Bulharska 140, z Turecka 138. Z dalších zemí to bylo méně než 100 případů. Podle Kulhánka se většina zemí na letošní sezonu připravila s ohledem na pandemii a nastavená opatření byla mnohem lepší než loni.

DROZD pomáhá

Přes 40 000 Čechů se během léta zaregistrovalo do systému DROZD, který využívají české zastupitelské úřady například k informování českých turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky. Nejvíce turistů se zaregistrovalo v Chorvatsku, a to 7882. Následovalo Řecko a Itálie. Ministerstvo v systému rozeslalo přes 20 000 SMS zpráv a více než 42 000 mailů.

Ministerstvo na začátku léta spustilo informační web dovolena2021.cz, na němž lze nalézt podmínky pro vstup do vybraných dovolenkových destinací či pro návrat do České republiky. Podle statistik ho dosud navštívilo více než 1,5 milionu uživatelů.

Úřad během léta zřídil na pěti místech zvláštní konzulární jednatelství, konkrétně v Barceloně, bulharském Burgasu, chorvatské Rijece a Splitu a v maltské Vallettě. Posílen byl i konzulát na velvyslanectví v Aténách.

Ve frekventovaných turistických destinacích působily také společné policejní hlídky. Byly nasazeny tradičně v Chorvatsku a Bulharsku a nově rovněž v Albánii. Hlídky měly za úkol pomáhat při krizových situacích během zahraniční dovolené, například při dopravních nehodách či trestných činech.

(ng)