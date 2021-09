Nebuďme poplatní Západu

Za Pardubický kraj kandiduje za KSČM v letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Karel Přenosil, 47letý (*9. 11. 1973) bývalý sportovec – zápasník. To byl také jeden z důvodů, proč jsme ho požádali o rozhovor.

Představte se, prosím, čtenářům. Jak jste se dostal ke sportu a jaké jsou vaše největší úspěchy?

Protože jsem byl poměrně živé dítě, tak se rodiče rozhodli mě dát ve 3. třídě na zápas. Začínal jsem jako žák v Borohrádku a na střední sportovní školu jsem šel do Ostravy. Tam jsem se vypracoval k několika titulům juniorského mistra ČR do 20 let. Bohužel, poté přišlo zranění, které mi už nedovolilo dál vrcholově sportovat. Ještě v roce 1999 jsem získal stříbro na republikovém šampionátu, ale tím moje sportovní kariéra skončila.

Jinak jsem ukončil studium s maturitou z oboru provozní technika. Jsem rozvedený, mám dvě zletilé děti - dcera vystudovala Univerzitu Palackého a syn studuje ve 4. ročníku gymnázia v Chrudimi.

Jaké vlastnosti si člověk sportovec může přinést do civilního života?

Zkušenost, že soupeř není nutně nepřítel, ale nezřídka naopak kamarád.

Jak je důležité fair play ve sportu i v životě

Zásady fair play jsou jak ve sportu, tak v životě nenahraditelné, ovšem v současné době nejsou bohužel zdaleka rozšířené, a to ani ve sportu, ani v občanské společnosti.

Jste levicově orientovaný člověk. Kdy jste zjistil, že vaše názory konvenují s politikou KSČM?

Levicové smýšlení mám po otci, který byl členem KSČ, ovšem moje levicové smýšlení se vyhranilo hlavně v posledních letech.

Co konkrétně byste jako kandidát KSČM nabídnul občanům svého kraje ke zlepšení života?

Jako bývalý sportovec jsem pro podporu mládežnického sportu na všech úrovních, jak vrcholové tak výkonnostní. Jsem pro ochranu životního prostředí, ale ne takovou, jak si představují rádoby ekologové.

V čem je hlavní rozdíl volebního programu KSČM od ostatních kandidujících stran a koalic?

Rozdílů je mnoho, ale nejstěžejnější pro mě je, abychom nebyli neustále poplatní Západu. Pár bodů bych vyzvedl. Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy. Dostupnost bydlení za adekvátní cenu. Zachování koruny. Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR do zahraničí. Digitalizace školství. Směřování k soběstačnosti v potravinách. Šetření životního prostředí.

(vs)