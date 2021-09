Čas rozhodování

Volby jsou za dveřmi. Pro strany, které se samy pasovaly na demokratickou opozici, to znamená velkou finanční úsporu na propagaci. Práci za ně vykonají televizní a rozhlasové kanály. Výběrem tváří, názorů a některých vstřícných komentátorů. Chybí splnění někdejších slibů. Jedna z velkých stran slibovala zrušení EET (dál šedou ekonomiku) a zrušení zákazu kouření v restauracích (tedy ohrožení zdraví občanů).

Výměna předsedů stran měla přispět ke konsolidaci. Strana TOP 09 dlouhodobě oscilovala kolem pěti procent. Nepomohl ani Jiří Pospíšil, ani paní Markéta Pekarová. A tak se strana připojila ke Spolu. Trvale negativistické výroky vykonaly své.

Jsem rád, že se cílevědomé a fundované ženy podílejí na stranických programech a nápravě dřívějších omylů a křivd.

V samém konci volebního období je situace v dosluhující Sněmovně tristní. Lid tuto instituci nazval »žvanírnou«. Kolik důležitých zákonů skončí v koši jen proto, že na ně nezbyl čas pro jalové zdržovací proslovy. Došlo i na pranice!

Už prezident Beneš žádal objektivní informovanost občanů. Ta stále chybí. Mikrofon a obrazovku ovládá výběr prezentovaných. Je bohužel stále selektivní – propaguje, co se momentálně hodí.

První z předvolebních akcí CNN Prima News byla inzerována jako Speciál 360°: Hlas lidu. Od předsedů stran se očekávalo, že zřetelně akcentují hlavní body své kampaně, a nikoliv obehrané téma, kdo co zavinil při pandemii. Pak přišel šok. Před Hlasem lidu začala bohatá inzerce na cokoliv. Vítězem se nestal Hlas lidu, ale reklama. Autor scénáře naplnil pokladnu.

Po minulých volbách a úspěchu Pirátů stál prezident Zeman o to, aby vstoupili do vlády, a stali se tak štikou v poklidném rybníku digitalizace společnosti. Teď raději kritizují, občas přispějí, ale to nestačí.

Pavel NOVÁK