Opravdu není guvernér jako guvernér

S určitým zájmem jsem začal číst redakční sloupek úterních Haló novin, jenže s přibývajícími řádky přibýval také úžas nad obratnou manipulací, s níž autor častuje čtenáře. Nechci samozřejmě na základě tohoto textu nikoho přesvědčovat, že bílá je černá a naopak, protože svět rozhodně není černobílý, byť se to zanícení idealisté všeho druhu snaží lidem vsugerovat, co je svět světem.

Je podivuhodné, jak si autor pochrochtává nad nám tolik známým »sochoborectvím«. Myslím, že právě my, kteří zakusili zvrhlost věrolomného odstranění pomníku našeho osvoboditele maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, bychom měli podobné výstřelky hodnotit velice opatrně. Robert Edward Lee byl především jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší vojevůdce 19. století, byl mistrem obranných a ústupových bojů a pro Ameriku toho ve vojenské uniformě hodně vykonal. Právě z tohoto úhlu pohledu je třeba památku slavného generála posuzovat. Odstranění jeho sochy je pouze projevem ubohého politického konjukturalismu (včetně samotných, takzvaně nezávislých soudů), jehož schvalování cosi významného vypovídá i o charakteru demokratického guvernéra Virginie Ralpha Northama. Zpívání a jásání kdoví čím nabuzených přítomných aktivistů asi nebude reprezentativní známkou všeobecně kladného přijetí tohoto k americkým dějinám hanebného aktu.

To guvernér Texasu Greg Abbott je bezpochyby jiná klasa. I jeho zásluhou Texas dokázal, že nehodlá být ve vleku všeho schopných manipulátorů z Demokratické strany, kteří si dokážou volební zákon přizpůsobovat do té míry, aby to v klíčových volbách »vyšlo«. Chtěl bych připomenout, že zatímco v případě zvolení Alexandra Lukašenka či Bašára Asada nevytanul ani stín faktických pochybností a volební falzifikace bylo pověstné přání coby otec myšlenky, nad vítězstvím Joe Bidena existují oprávněné, celou řadou rozporů podložené pochybnosti. A právě předsevzetí odstranit nejnáchylnější možnosti k manipulacím, jako třeba volby »drive thru« nebo non-stop volební místa, bylo pravým motivem těchto důležitých změn. Zásadní je také zpřísnění podmínek korespondenčního hlasování, hlavního zdroje případných podvodů. Vývody ohledně zpřísnění potratové legislativy pak nemá cenu komentovat vůbec.

Snad by si měl autor připomenout běžnou praxi před rokem 1989, kdy sice ženy měly právo potrat podstoupit, ale nebylo to »zadarmo«. Anabáze před potratovou komisí snad mohly leckdy přispět k žádoucímu zamyšlení před fatálním krokem.

Tomáš KALÁB, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji