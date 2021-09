Manévry, které vyvolávají paniku…?

Před několika dny se sešlo celé vedení spolku NATO. Ti Rusové a Bělorusové společným cvičením ukázali prý totiž »své agresívní drábky«. Jak si vůbec na běloruském území v blízkosti pobaltských republik a Polska dovolily zúčastněné země uspořádat takové vojenské představení? Jistě bylo předzvěstí budoucí agrese a vpádu do Litvy a Lotyšska. Nebo i do Estonska a Polska? Přitom se cvičilo na území Běloruska. Tam ovšem, podle NATO, nemají Rusové co dělat, protože tam by tomu měla velet »prezidentka Cichanouská«, a ne nějaký Lukašenko.

Trochu jsem událost, která není k pousmání, zlehčil. Ale NATO, to samé, co bylo vyhnáno z Afghánistánu, je schopno lecjakého nenapravitelného činu. Zvláště, když tomu všemu velí politici, kteří za sebou mají vojenské akce v Libyi a v Sýrii. Narážím na Bidena, jenž po boku Baracka Obamy se postavil proti názoru ministra obrany USA Roberta Gatese a začal se vojensky v obou zemích angažovat, a tím je naprosto destabilizoval. A dál společně s Obamou pokračoval v »akci Afghánistán«.

Narážím i na prodejné důstojníky, kteří přešli z armád Varšavského paktu, aby se okamžitě dali do služeb NATO a vysloužili si ještě teplejší místa, než měli »u Sovětů«. Přitom přísahali, že věrně budou bránit socialismus. Jmenovat není nutné.

Narážím na zaslepené politiky v Evropě, kteří jsou schopni lecjakého nenapravitelného kroku ve svém velikášství a někdy třeba ještě zatím zezadu narušovat vztahy mezi Ruskem a západní Evropou.

Každý rok přes naše území projedou demonstrativně stovky amerických vojáků ze svých německých základen na cvičení Aliance na rusko aliančních hranicích. To není demonstrace síly? To se nazývá jinak? Přitom se diví, že Rusko v místech oněch cvičení zaujme pozici obrany? Bylo by velmi neprozíravé, kdyby tak neudělalo, a Putin, jak známo, není nejen neprozíravý, ale ani »hlupák«. NATO smí tedy shromažďovat vojáky u ruských hranic a Rusko přitom nesmí cvičit na svém území třeba obranu před napadením? Co je to za logiku? Nebo je správná jen logika politiků a generálů Severoatlantické aliance, kteří mohou všechno a ti druzí nic?

Manévry vojenských jednotek vždy bývaly jistou ukázkou odstrašující síly. Každého, kdo má armádu. Dokonce i těch nejmenších. To nelze zpochybnit. Ale aby se kvůli manévrům dvou spřátelených zemí sešlo vedení Aliance, to už je něco mimořádného. A toho bych se především bál. Nikoli ruských tanků a letadel brázdících území vybrané pro cvičiště uvnitř dvou spřátelených států, ale těch druhých, neštítících se destabilizovat nejen Balkán, ale i Irák, Afghánistán, Libye a Sýrii kvůli potřebným surovinám, svým geopolitickým zájmům a halit to do klišé o »obraně svobody a demokracie«, případně o tom, že jejich ozbrojené síly to tam či onam přinesou třeba i na bodácích, aby lidé zde mohli konečně žít »po americku«. Jenže, co když ti lidé to nechtějí?

Otakar ZMÍTKO