To už zpochybnit nelze

Na počátku září vyšel v Magazínu Práva rozhovor s Janem Borisem Uhlířem, historikem specializujícím se na období německé nacistické okupace a fašismu. Rozhovor se točil kolem komunistického novináře, spisovatele a literárního a divadelního kritika Julia Fučíka. Snad byl i tak trochu načasován k výročí zavraždění Fučíka 8. září 1943 v Berlíně-Plötzensee za antinacistickou činnost.

Tato talentovaná osobnost bude i nadále patřit, a o tom není pochyb, do panteonu velkých synů a dcer našeho národa. A vzhledem ke světovému ohlasu jeho Reportáže, psané na oprátce i k osobnostem světovým.

V rozhovoru zaznělo mnohé, s čím se ztotožňuji. Pro nás, kteří jsme si Julia Fučíka uchovali v mysli a srdci i po odporné splašce nenávisti a prachsprostých lží, jež se na něho nahrnuly hned po převratu, je potěšitelné, že pan Uhlíř zopakoval známé věci. Tedy známé nám, kteří Fučíkovu stopu sledujeme stále. Uhlíř potvrdil, že Reportáž byla ojedinělá a výjimečná. Fučík zůstává v jeho očích hrdinou, »a je úplně jedno, jestli byl v minulém režimu považován za superstar, nebo po roce 1990 některými označován za zbabělce«. Užil si obou poloh, a proto Uhlíř míní, že »už jsme tak daleko, že bychom měli být schopni objektivity«.

Co je zásadní, že historik vyslovil názor na tvrzení, zastydlé u části veřejnosti, že Fučík údajně zradil. »Pokud by měl někoho poškodit, učinil by to okamžitě, což by mu mohlo bezprostředně prospět. Ale jakmile vypovídal s časovou prodlevou šesti týdnů, všichni věděli, že byl zatčen, a mohli se podle toho zařídit,« odpověděl na dotaz v interview. Na jiném místě vysvětlil, o co šlo ve známé vysoké hře, kterou Fučík rozehrál s gestapem. Kdo se seznámil s úplným zněním Reportáže a zná obsah výslechových protokolů, ví, že Fučík nikoho neprozradil ani nepoškodil. »Vysoká hra z jeho pohledu bylo to, že bude částečně vypovídat, utvoří více či méně určitou konstrukci toho, co v rámci rezistence podnikal, a bude se snažit gestapo přesvědčit, aby tomu uvěřilo. Bez ohledu na skutečnost. Ale to přece neznamená, že by vypovídal ‚čistou‘ pravdu a spolupracoval. Víceméně tím myslel, že poskytne co největší počet slov na co největší počet zaprotokolovaných stran, aby už dále nebyl týrán, ale neřekne nic podstatného.«

Je však něco, čemu musím oponovat. Nemohu přistoupit na tvrzení, jež se v poslední době objevuje ve veřejném diskursu, že komunisté po začátku německé okupace byli nečinní. Byli rozpolceni. Ale nezapomínejme uvádět, že to byli právě komunisté, kteří již od 30. let varovali před nástupem fašismu! Čs. orgány v určité době »chodily po špičkách« kolem všeho německého, aby nebyl drážděn a provokován agresivní silný soused, a komunisté volající po sjednocení všech antifašistických sil v republice byli označováni za rozvratníky. Cenzurou vybílené stránky Rudého práva jsou snad známy!

A pokud máme hodnotit komunistický protinacistický odboj, pak jeho síla, efektivita a význam byly dány už jen tím, že v každé úřadovně gestapa v protektorátu působil specializovaný protikomunistický referát.

Monika HOŘENÍ