Hubněte snadno a rychle…

Klasická rada na hranici vulgarity praví: Chceš zhubnout? Tak nežer! Hledali jsme v archivech a starých venkovských kalendářích babské rady na hubnutí, ale marně. Zřejmě v časech minulých nebyla nadváha ve středu zájmu našich babiček. Prostě byly, totiž babičky, takové, jaké byly a jejich mužští je možná právě proto milovali.

Hubnutí nebylo v čase našich babiček a prababiček to nejdůležitější. Je však možná ukryto pod různými »zaručeně« ozdravnými (očistnými) kúrami z bylinkových čajů, které popíjely na jaře, často též s přicházejícím podzimem.

Základem k očistě těla je voda! Sklenice »odražené« vody pokojové teploty po probuzení a jedna či dvě sklenice vody před každým jídlem. Anebo polévkové vývary. To pro dědu a děti, které těžko k pití vody přinutily. Zeleninový či masový vývar s domácími nudlemi dědouše potěšil, aniž by tušil, že jde o »trik«, který mu nedovolí přejídat se.

Luštěniny a těstoviny, o zeleninových jídlech ani nemluvě, sice nepatří a ani kdysi nepatřily k těm, nad nimiž by strávníci jásali, ale jejich úspornost (finanční pak především) rodina respektovala. Pokud máte doma starobylé kalendáře, najdete v některých pro každý den nějaký nápad na zajímavou a levnou snídani. Pravda – někdy je o slanině, vejcích, chlebu se sádlem a jemně pokrájené cibuli, ale dá s v nich najít i leccos jiného. Třeba tvarohová pomazánka s utřeným česnekem, s pažitkou, strouhaným křenem na doma pečeném chlebu, i chléb namáčený do bílé kávy.

Nechme jídlo jídlem a podívejme se spolu na očistné bylinky, kterým babičky věřily. Například čaj z kopřiv. Však kopřiv měly nasušeno několik sáčků! Pijte dva šálky denně, bylinku louhujte deset minut, pijte maximálně tři až čtyři týdny, poté si dejte stejně dlouhou pauzu, pak kúru zopakujte. Tak říkaly babičky. Na jaře místo sušených kopřiv používaly mladé lístky kopřiv… Mimochodem, babičky používaly výluh z mladých kopřiv k oplachování vlasů po jejich umytí. Proto je měly i ve vysokém věku krásné a lesklé…

Ostropestřec mariánský je skvělý na játra, čistí je a odstraňuje z nich (nejen) následky nesprávného životního stylu, ale také únavu a malátnost. Což samozřejmě víte. Bylinky babičky používaly i jako chuťová šidítka k ošálení smyslů. Jedno jaká – však to děláme i my, přátelé dobré kuchyně, dosud. Majoránka, šalvěj, meduňka, rozmarýn atd. Anebo nať z borůvky, která má dobrý vliv na hladinu krevního cukru. A co takhle mateřídouška obecná, mimochodem skvělá při úpravě pečených, zejména tučných mas? Čaj z ní uklidňuje, posiluje organismus, potěší při zažívacích potížích…

Babičky uměly s bylinkami zacházet. A když chtěly, tak i věděly, jak hubnout…

I všeliké léky na bolesti babičky také dobře znaly. Nehojící se rány babičky a prababičky léčily propolisem. Propolis (včelí tmel) je léčivou látkou používanou dokonce už od časů egyptských faraonů! Jde tedy o zkušenost, která stojí za zaznamenání. Včely jsou prostě skvělé! Propolis ve formě propolisové masti používaly například na hojení dlouhodobě hnisavých ran. Ta snižuje bolestivost, tlumí zánět, urychluje čištění i uzavření kožního defektu. Však jsme o tom již psali. A jak mast z propolisu připravit? Stačí k tomu 30 g propolisu, 100 g másla a vše důkladně smíchat. Naneste na obvaz a přiložte k nehojící se ráně.

Uklidňující čaj tlumící bolest po zranění také babičky znaly. Šípky, heřmánek, měsíček, jitrocel, třezalka – všeho stejný díl, zalít vařící vodou a pít několikrát denně. Hned bylo zraněnému či zraněné lépe. Nezkoušeli jsme to, ale věříme!

I jalovec je prý dobrý, především na bolesti kloubů. Jalovčinky, totiž plody jalovce, tak báječné při vaření »divokých« jídel, jsou údajně dobré proti chřipce. Kdo má doma několik rostlinek jalovce za okny, chřipkou neonemocní. Tak praví babičky! A pokud naložíte do 500 ml vodky či dobré slivovice hrnek jalovčinek, necháte 10 dní odstát v temnu, potom získáte skvělý lék na bolavé klouby. A dejte si několikrát denně »panáka« a je to. Doporučují to babičky.

A přidávám několik zaručených rad »babských« rad na hubnutí:

Před každým jídlem vypijte sklenici vody. Ne nadarmo se říká, že hlad je převlečená žízeň. Což s oblibou používají jako omluvu na svoji vášeň pijáci piva.

Babičky věděly a vědí, že na hubnutí pomáhá domácí kysané zelí. Pokud nemáte zelí domácí, vezměte za vděk alespoň tím kupovaným. O jablečném octu jsme psali nedávno, takže jen připomínáme, že podporuje spalování tuků a činnost střev. Lžíce medu před usnutím by měla nastartovat hubnutí a váš metabolismus na něm bude pracovat už během noci. Tvrdí babičky. A také doporučují každé ráno po probuzení vypít sklenici odražené (odstáté) vody s citronem nebo s jablečným octem. Babičky, opravdu nevím proč, doporučovaly kořenit pokrmy (nejen sladké) malým množstvím skořice. Prý stačí každý den ráno, 30 minut před snídaní, na lačný žaludek šálek čaje se skořicí, před spaním pak šálek vlažné vody s medem a skořicí.

(jan)