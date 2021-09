Ilustrační FOTO - Pixabay

Podíl mladých lidí bydlících u rodičů meziročně vzrostl

Podíl lidí do 26 let bydlících u rodičů v Česku meziročně vzrostl o osm procentních bodů na 23 procent. Kvůli koronavirové krizi rovněž vzrostl počet lidí, kteří se obávají, že nedosáhnou na vlastní bydlení. Loni jich bylo 62 procent, na začátku letošního září podíl stoupl na 77 procent. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Generali Investments, které má ČTK k dispozici. Agentura Ipsos v něm oslovila 1050 respondentů od 18 do 65 let.

Kvůli opatřením proti koronaviru mírně vzrostl podíl lidí, kteří upřednostňují nájemní bydlení, a to o dva procentní body na deset procent. Stejné to je s podílem lidí, kteří mají problémy s placením nájmu.

Celkem šest z deseti Čechů se obává, že současná situace zhoršila jejich šance dovolit si vlastní bydlení. Strach z toho, že si nebudou moci pořídit nebo rekonstruovat nemovitost, má dokonce 77 procent lidí.

"Ceny bydlení vytrvale rostou již několik let a koronavirová krize na tom nic nezměnila. Pandemie naopak pro spoustu lidí představovala výrazný zásah do úspor či příjmů, takže se někteří z nich vzdali myšlenky na koupi vlastní nemovitosti. Na to reaguje i trh. Pokračuje totiž trend stavby projektů určených nikoli k prodeji, ale čistě k nájemnímu bydlení,“ uvedl Marek Bečička z Generali Investments. Například prodejní ceny nových bytů v Praze podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group za posledních šest let stouply o 113 procent na 118.480 korun za metr čtvereční.

Zatímco v roce 2020 uvádělo 12 procent Čechů, že jsou kvůli pandemii ochotní bydlet v menším bytě, letos by se do menšího ochotně stěhovalo pouze osm procent respondentů. Vzrostl naopak počet lidí, kteří jsou ochotní bydlet v horší lokalitě, a to ze tří na čtyři procenta. Více než třetina by byla ochotná dojíždět z jiného města, v roce 2020 to bylo pouze 21 procent.

