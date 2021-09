Úroda jablek má být letos podprůměrná, hrušek bude nejvíc od roku 2018

Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 111.535 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o pět procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit šest procent. Naopak sklizeň hrušek by měla meziročně vzrůst o 21 procent na téměř 7000 tun, a být tak nejvyšší za poslední tři roky. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek provedeného k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). U ostatních ovocných druhů ústav zářijový odhad sklizně nedělá.

První odhady z poloviny června ještě u jablek předpovídaly meziroční nárůst úrody o sedm procent. To se nenaplnilo. "Důvodem nižší sklizně je pozdní nástup vegetace, špatné a chladné počasí v období květu, kdy málo létali včely a další opylovači, a výrazný propad plůdku, který přišel se zpožděním až ve druhé polovině června," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Dobrou zprávou při nižší úrodě jablek je podle něj to, že jablka budou letos větší. "Ideální je i zářijové počasí, jednotlivé odrůdy velmi pěkně vybarvují. Jablka letos vypadají velmi dobře," řekl Ludvík.

ÚKZÚZ míní, že definitivní sklizeň by nakonec mohla být i nad zářijovým odhadem. "Již nyní máme od ovocnářů informace, že došlo v první polovině září k nárůstu velikosti plodů. Z tohoto důvodu předpokládáme, že bude výsledná sklizeň vyšší než odhad," uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

V lokalitách postižených krupobitím však podle Ovocnářské unie skončí větší množství jablek ve zpracovnách a moštárnách. Sklizeň jablek začala na začátku září a potrvá přibližně do konce října.

Odhady úrody se v jednotlivých regionech velmi liší. Meziroční poklesy sklizně jablek čekají pěstitelé především ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě, naopak na severní Moravě a v jižních a západních Čechách se čeká proti roku 2020 zvýšení úrody. Nárůst u sklizně hrušek je nejvyšší ve středních Čechách, a to o 42 procent na téměř 2700 tun.

Jablka jsou hlavním ovocným druhem v ČR. Jabloňových sadů je v ČR téměř 6500 hektarů z celkových 13.344 sadů. Hrušky se pěstují na 754 hektarech.

I letos se ovocnáři potýkají s nedostatkem sezonních pracovníků na sklizeň. "Opět je to velký problém. Řada podniků neví, zda sklizeň zvládne. Chybějí i pracovníci z ciziny, které přetahuje průmysl," řekl Ludvík.

"Nyní zde máme asi 40 pracovníků a dalších 40 ještě budeme potřebovat. Sehnat pracovníky je však dnes složité," potvrdil Jiří Fišer ze Zemědělského družstva Dolany na Náchodsku, které je předním ovocnářským podnikem v zemi. Většinu sezonních česáčů v Dolanech tvoří cizinci, zejména z Ukrajiny.

Menší úroda jablek u českých sadařů, podobně jako nadúroda, nemá na ceny v českých obchodech zásadní vliv. Ceny jablek se v Česku podle ovocnářů řídí vývojem trhu a cen v Evropě, protože dovoz pokrývá zhruba polovinu české spotřeby. Ceny závisí zejména na situaci v Polsku a Itálii, odkud se jablka do Česka hlavně dovážejí.

V Evropské unii se letos čeká průměrná sklizeň na úrovni necelých 12 milionů tun jablek. "Dá se předpokládat, že ceny jablek by se tedy zásadně měnit neměly," řekl Ludvík. Ceny jablek na pultech českých obchodů se letos v prvních devíti měsících roku podle dat Českého statistického úřadu pohybovaly mezi 34 až 39 korunami za kilogram.

Jablka jsou v Česku ovocem s nejvyšší spotřebou. Průměrný Čech ročně sní asi 23 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 85 kilogramech na osobu a rok.

(čtk)