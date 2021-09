Ilustrační FOTO - Pixabay

Mzdy by měly růst s ekonomikou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v první části Partie na Primě zopakovala, že chce minimální mzdu zvednout z 15 200 na 18 000 korun a na 20 000 korun pro rok 2023. Odbory to podporují.

Hosty druhé hodiny pořadu na CCN Prima News byli předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM), kandidát Trikolóry do Sněmovny, ekonom Miroslav Ševčík, poslanec ANO Jaroslav Bžoch a pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

»Pokud jde o minimální mzdu, jsme pro její navyšování. Mrzí mě, že jsme za ty čtyři roky v Poslanecké sněmovně nenašli shodu, abychom tu minimální mzdu navázali na nějaký ekonomický ukazatel. Abychom se k tomuto tématu nemuseli stále vracet,« řekla Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Proč jsme to neprosadili? »Obligátně se říká, že na to nebyla politická vůle«, řekla Vostrá. Byli jsme strana, která vládu tolerovala. Pokud si sociální demokraté před koncem volebního období vzpomněli, že by se s tím mělo něco dělat, a bylo přitom jasné, tak jak Sněmovna jedná, se to už nedá stihnout, beru to v tuto chvíli jako předvolební tah, uvedla Vostrá. Zvyšovat určitě ano, byla bych velmi ráda, kdybychom to navázali na ekonomický ukazatel. Nejde jen o minimální mzdu, kterou pobírá asi 100 000 zaměstnanců, ale jde i o zaručenou mzdu.« Od toho se odvíjejí další výdaje, upozornila Vostrá.

Zvyšování minimální mzdy je pouze politické téma, prohlásil Ševčík k plánům Maláčové. Podle něho se nárůst inflace nezastaví a do konce roku dosáhne pěti procent, což potvrdil také Wagenknecht. »Inflace už není 3,5, ale 4,1 procenta. Na konci roku může být klidně 6 procent. Můj odhad je, že to bude určitě přes 5 procent a bohužel to může být i více,« varoval Ševčík. »Jsem pro to, ať se zvyšují dávky těm, kteří to opravdu potřebují, ale díky maláčovismu tu máme vysoké sociální dávky. Největším nebezpečím pro další období je, že Green Deal bude ničit naše zaměstnance a ekonomiku a měli bychom proti tomu vystupovat,« řekl Ševčík.

»Nápady Evropské unie nejsou pro Českou republiku vždy výhodné, to třeba říci na rovinu,« reagovala Vostrá

Jsou firmy v takové kondici, aby mohly platit vyšší mzdy? Je nedostatek pracovníků, a tak podniky mzdy zvyšují. Některé firmy na to mají, některé ne. Minimální mzda by se zvyšovat měla, my máme v programu, že by se měla zvyšovat postupně, byla bych ráda, aby to šlo současně s vývojem ekonomiky, přeji si Vostrá. Připomněla, že KSČM podporuje i zvýšení platů státních zaměstnanců o 3,5 procenta. Byli bychom rádi, kdyby to šlo o inflaci, aby lidé nepřicházeli o platy, ale nějaké extrémní navyšování v tuto chvíli ekonomicky opravdu není na místě,« připomněla Vostrá.

(ng)