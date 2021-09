KSČM dává šanci na nový začátek

Na 13. zasedání ÚV KSČM dne 18. 9. 2021 bylo schváleno Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci, které přinášíme v plném znění.

Ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nacházíme se ve složité politické situaci, kdy nám média nejsou nakloněna a podle předvolebních průzkumů rostou preference populistickým a pravicovým stranám.

Musíme však zhodnotit, že se nám podařilo za minulé volební období prosadit důležité části našeho programu. Především šlo o trvalý růst minimální mzdy, a tedy i nárůst mezd v celé ekonomice včetně soukromého sektoru, pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek. Díky podpoře KSČM bylo přidáno důchodcům. Omezili jsme zneužívání přírodního bohatství, a to převodem nejen ložiska lithia do rukou státu. Dále jsme prosadili zvýšení plateb za státní pojištěnce a udrželi tak stabilní zdravotnictví přes pandemickou krizi COVID-19. Rozšířili jsme podíl veřejného sektoru ve vodním hospodářství. I když se nám podařilo prosadit zdanění církevních restitucí, zákon nakonec žel zrušil Ústavní soud. A proto i v příštím období budeme hledat způsob, jak napravit tuto historickou nespravedlnost v naší zemi. Podařilo se pomoci malým obcím ve výstavbě bytů a ve výstavbě obecní infrastruktury. Přestože jsme v dohodě o toleranci Vlády ČR neměli žádné personální ustanovení, respektive pravomoc, dosáhli jsme postupně výměny některých ministrů. Ministra Stropnického, Šlechtové, Pelikána nebo ministra Petříčka v poslední době. Pro nesplnění dalších částí dohody o toleranci, tedy sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, nevytvoření banky komerčního typu v rukou státu a pro přesuny prostředků z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany, jsme nakonec smlouvu vypověděli. Výsledky dohody jsou tedy zejména pro občany naší vlasti pozitivní.

Pokud nám v těchto volbách dáte důvěru, můžeme vám zaručit, že uděláme vše pro zabránění rozkrádání majetku naší země. Postavíme se proti kšeftování se zdravím. Nedopustíme, aby vzdělání bylo pouze výsadou pro bohaté. Vrátíme lidem jistotu klidného života dnes i pro další generace. Budeme prosazovat referendum o dalším setrvání v Evropské unii. Za dobře odvedenou práci budeme požadovat adekvátní odměnu na evropské úrovni. Postavíme se proti válkám, agresím a terorismu a budeme požadovat vystoupení z NATO. Agresivní vojenské operace NATO neslouží zájmům České republiky. Proto požadujeme zastavení misí Armády ČR s výjimkou těch, které jsou součástí humanitárních misí OSN. Armáda musí přednostně sloužit obraně bezpečnosti občanů ČR.

To je výčet několika důvodů, proč jít k volbám do Poslanecké sněmovny a volit KSČM s číslem 18. Každý z nás rozhoduje sám o sobě a naší společné budoucnosti a věříme v to, že levicová sociální politika je pro řadu lidí na prvním místě.

VV ÚV KSČM