Evropská levice vzpomněla v Berlíně Julia Fučíka

Julius Fučík byl v NDR dobře známý, jeho Reportáž, psaná na oprátce byla známa v každé knihovně, školy a pracovní kolektivy nesly jeho jméno. Ve Volksparku Berlín-Pankow stojí od X. světového festivalu mládeže a studentstva v roce 1973 jeho pomník, dar vlády ČSSR NDR při příležitosti tehdejšího 30. výročí vraždy československého komunisty v Plötzensee nacisty.

A nyní, 11. září 2021, se členové sítě MAS (místních akčních skupin) Evropská levice připojili ke Stálému fóru evropské levice-regionů, aby položili květiny k jeho pomníku. Helga Katzschmannová pak přednesla následující projev (kráceno):

Před 82 lety zahájili němečtí fašisté 2. světovou válku. Je stále méně žijících svědků, kteří si její hrůzy stále pamatují a podávají o nich zprávy. Ale tento rok je válka náhle opět blízko…

Stojíme zde u pomníku Julia Fučíka, který byl zavražděn fašisty zde v Berlíně před 78 lety. Bylo mu pouhých 40 let. Zavražděn byl navzdory tomu, že nedělal nic jiného, než že bojoval za osvobození své země od fašistické okupace a proti válce. Stejně jako tisíce dalších odbojářů, které si pamatujeme a jejich oběti vzpomínáme v těchto dnech 82. výročí začátku 2. světové války.

V současné době jsme svědky konce jiné války, která trvala 20 let. Poté, co USA v roce 2001 prohlásily Afghánistán za zdroj terorismu, NATO, a tedy i Německo, je nekriticky následovaly do této války. Cílem měla být prý nová společnost v Afghánistánu. Demokratická, po vzoru západní civilizace.

Tato válka však skončila porážkou těch, kteří ji způsobili, a chaosem. Zbyla rozvrácená země, v níž se znovu rozhořely staré boje mezi jednotlivými klany. Spojené státy a Německo utekly ze země a nechaly za sebou ty, kteří s nimi pracovali. Německu se tak pouze »podařilo« vyřídit evakuaci asi 138 zaměstnanců Bundeswehru s rodinami, což je celkem asi 650 lidí z celkových asi 5000 zapojených. Ale nesmíme zapomenout na dalších více než 10 000 Afghánců, kteří pracovali pro německé organizace… Znovu se trpce prokázalo, že války sociální problémy neřeší a že nový společenský řád nelze nastolit zvenčí!

Památník Julia Fučíka Ve Volksparku Berlín-Pankow darovala NDR ČSSR v roce 1973.

Afghánistán je nyní bez jakékoli mezinárodní pomoci. Německo pozastavilo veškerou rozvojovou spolupráci. Mezinárodní humanitární organizace chtějí pokračovat v práci, ale zatím nevědí, za jakých podmínek to bude možné.

Nacionalistické a pravicově extremistické síly v naší zemi nemají nic jiného na práci než si stěžovat na novou vlnu uprchlíků a že rok 2015 se nesmí opakovat. Lídr CSU Markus Söder ve svém nedávném rozhovoru řekl, že Bundeswehr by měl zachraňovat především německé občany. To je cynické! Německo má povinnost chránit lidi a jejich rodiny, kteří s nimi pracovali 20 let a kteří nyní čelí pronásledování a smrti, a poskytnout jim útočiště. Toho však zdaleka nedosáhneme. Opět se v Evropě buduje obranná zeď. Afghánští uprchlíci mají v regionu zůstat…

Obzvláště cynický je pokus kandidáta CDU do voleb do Spolkového sněmu, Christiana Gräffa, v současnosti okresního radního v Hellersdorfu, když vyzval občany ve svém volebním obvodu, aby protestovali proti plánovanému přijetí afghánských zaměstnanců Bundeswehru a jejich rodin do uprchlických domovů v Biesdorfu, které mají být znovu uvedeny do provozu.

Lidé, buďte ostražití! varoval Julius Fučík. Neustupujte žádným fašistickým tendencím a stranám, které si z xenofobie udělaly své krédo. Musíme bojovat za mírové soužití lidí v demokracii, kterou budou vytvářet.

S potěšením jsme přijali postup proti Národně socialistickému podzemí (NSU), který byl potvrzen Nejvyšším soudem SRN. Ale xenofobie a rasismus jsou stále přítomny téměř každý den. Uprchlíci se po několika letech v Berlíně stále necítí vítáni. Slovních, ale i fyzických útoků pravicových radikálních a fašistických skupin proti levicovým politikům a aktivistům přibývá. Stále jsme daleko od mírové společnosti otevřené světu, za kterou Julius Fučík bojoval… »Lidé, miloval jsem vás,« svěřil se Julius Fučík, než nás opustil. Pokud budeme bojovat za tuto lidskou společnost, naplníme jeho odkaz zanechaný jeho Reportáží. Píše v ní mj.:

Jednoho dne bude současnost minulostí, budeme mluvit o velkých časech a bezejmenných hrdinech, kteří tvořili dějiny. Chtěl bych, aby se vědělo, že neexistují bezejmenní hrdinové, že existují lidé, kteří mají své jméno, svou tvář a naději, že proto bolest posledního z nich není o nic menší než bolest prvního, jehož jméno je zachováno. Chci, aby ti všichni zůstali nablízku, jako známí, jako příbuzní, jako vy sami…

S tímto odkazem si připomeňme jeho a všechny ostatní odbojáře. »Kéž je na zemi mír.«

