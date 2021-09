Ilustrační FOTO - Pixabay

Dotační diktát Evropské komise

Nástroj finančních sankcí, a to prakticky jen na základě rozhodnutí úředníků, je velmi nebezpečný. Evropská komise si vyzkoušela, že může v podstatě všechno a i Česká republika tak může být další na řadě.

V Otázkách Václava Moravce to uvedla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Reagovala tak v diskusi, která se týkala sporu Evropské komise s Polskem. Ta zahájila řízení proti Polsku a to mimo jiné kvůli zónám bez LGBT ideologie, které vyhlásily desítky polských měst. Polská vláda následně pod pohrůžkou odebrání dotací a vyzvala obce, aby respektovaly práva sexuálních menšin, i když zóny LGBT původně podporovala.

»Nebudu obhajovat polský režim, sama jsem intervenovala proti polskému přístupu k interrupcím, na druhé straně mi ale vadí, jak si Brusel prostě vybírá. Některé věci kritizuje a některé věci přechází, třeba ve starých členských státech.« Vzpomněla přitom na politické vězně v Katalánsku, kteří jsou naštěstí již propuštěni. »Ale já jsem neslyšela apel Bruselu na to, aby se tam s nimi zacházelo alespoň trošku normálně, ideálně, aby v EU ve 21. století vůbec političtí vězni nebyli,« připomněla Konečná.

Kateřina KONEČNÁ poslankyně Evropského parlamentu za KSČM a místopředsedkyně strany.

Sáhnutí na peníze a zastavení příjmů jako nástroj jak vymáhat evropské hodnoty je podle ní velmi nebezpečný. »Vždy když uděláte takovýto krok, tak se to může otočit proti vám. Myslím si, že Polsko ještě nezašlo tak daleko, že se tento nástroj měl použít. Česká republika může být další na řadě,« varovala Konečná.

Zároveň se obává toho, že příjem peněz z EU má být podmíněn dodržováním uplatňováním zásad »právního a demokratického státu«. »Nemáme nikde definováno, co má právní stát být, a mně prostě vadí ta nekonzistentnost Evropské komise. Bojím se toho, že když si vyzkouší, že může v podstatě všechno, protože to není definováno a pravidla si přitom určuje sama, tak to pak úředníci budou moci použít na kohokoliv dalšího,« upozornila s tím, že by byla ráda, aby se konzistentně postupovalo vůči všem členským státům a lidská práva se nepoužívala pouze v tom případě, kdy se to někomu hodí.

Ještě doplnila, že peníze, na které se zde sahá, jsou také peníze evropských daňových poplatníků. »Vezměme si, jaký rozpočet EU, evropští občané platí a pak se to přerozděluje a posílá se to zpátky, to znamená, že saháme na své vlastní peníze. Myslím, že v Polsku je demokraticky zvolená vláda, o čemž nikdo nepochybuje. Evropská komise tak na Polsku zkouší něco, co může následně aplikovat i na Českou republiku, nebo prostě na kohokoliv, kdo bude ‚zlobit‘, a to bych nerada,« uzavřela Konečná s tím, že ona, ani nikdo z KSČM pro Lisabonskou smlouvu, která v podstatě tyto pravomoci Evropské komisi umožnila, nehlasovala.

(cik)