Mikis Theodorakis jako dirigent

Rozhovor Haló novin s Ioannisem Sideropulosem, novinářem, potomkem řeckých politických emigrantů, kterých se ujalo poválečné Československo

Mikis Theodorakis dokázal otřást světem, svou hudbou a politickou angažovaností

Povězte něco více o vás a jak jste se dostal k světoznámému skladateli Mikisovi - takto mu ostatně všichni říkali?

Tak tedy ve stručnosti: Zabýval jsem se kdysi hudbou v lidové škole umění v Berouně. Pak jsem hrál čistě amatérsky na buzuki - Češi tomu říkali mandolína s dlouhým krkem, a to nakonec v řecké pražské hudební skupině Kleftes, tj. Lupiči, pod vedením nedávno zesnulého Diogenise Jordanidise. Jako lupiče vždy označovali Osmané, nebo i později řečtí fašisté a němečtí nacisté partyzány. Vycházelo to tak, že jsme asi třikrát do roka hráli na Žofíně…

Mikis byl velice plodný skladatel. V období mého hudebního zrání ve »zlatých šedesátých« se mnou doslova zacloumalo album Balada o Mauthausenu již tehdy v Řecku zakázaného Mikise, na texty Iakova Kampanelise, který byl deportován do tohoto německého lágru a naštěstí přežil. Tehdy žila u nás babička, a když slyšela tu hudbu a v podstatě deklamaci básně, schoulila se na koberci, zakryla si tvář, odvrácená od nás a tiše zaplakala. My jsme poslouchali hudbu a řečtině jsme zase tolik nerozuměli, abychom »dekódovali« vlastní obsah. Ta hudba s námi doslova zacloumala. Tehdy v »šedesátých« byly na vrcholu písničky Chytila jsem na pasece motýlka nebo Beatles a letěla jako nástroj elektrická-elektrofonická kytara, na kterou jsem chtěl, jako téměř všichni, hrát. Po Mauthausenu už to nebylo nic jiného než buzuki, přinejhorším mandolína. Takže Mikis mi svým způsobem obrátil život naruby, protože jsem poté dělal vše, abych tento nástroj dostal a někde amatérsky hrál natolik, aby se alespoň trochu ubralo páry v papiňáku.

Poté, již jako novinář řecké radiotelevize a později jako poradce v institucích jako Evropské kulturní centrum v Delfách a Hellénské kulturní centrum, jsem měl přístup k Mikisovi z úplně jiné strany a možnost náležitě ho vyzpovídat – a on na druhé straně »vyslýchal« mě. Mimo jiné jsme také měli společného produkčního - Anděla, což je v přepisu Angelos. To je trpělivý, zlatý člověk, který může vždy zachránit komplikované situace. To je v Řecku smrtelně důležité, když se zabýváte kulturou, vědou anebo školstvím.

Mikis Theodorakis (1925-2021) zemřel nedávno, 2. září. Již za svého života byl uznáván jako velký řecký a také světový hudební skladatel, kterého známe jako autora hudby například k muzikálu Řek Zorba se skvělým Anthony Quinnem. Co pro vás osobně jeho tvorba znamená?

Ano, Řek Zorba byl film sice na hudbu Mikise, ale podstatnou roli zde sehrála tvůrčí osobnost Michalise Kakojannise, řeckého Kypřana, právníka, novináře v BBC a nakonec i režiséra, který začal svoji kariéru v Londýně. Podklad pro film bylo dílo velkého myslitele a spisovatele Nikose Kazantzakise (1883-1957). To byly i na tu dobu velmi výbušné osobnosti, z nichž při zemi se držel paradoxně režisér Kakojannis. Tak trochu díky tomuto filmu se otevřelo Řecko, do té doby zmítané ve válkách a diktaturách, světu z jiného úhlu.

My jsme v Československu v podstatě nic z toho nevěděli, ale zacloumala s námi nejen hudba, ale i samotný film natočený ve stylu italského neorealismu. Tj. bez příkras, se sarkasmem, jako ukázka toho, co se může v životě stát. My jsme něco takového neznali ani z vyprávění, protože rodiče z Řecka odešli v podstatě jako děti. Navíc, svéráznou kulturu krétského životního stylu neznal v Československu nikdo – a my jsme vyrostli v českém prostředí. Takže jsme byli filmem nadšeni a tak trochu i šokováni. Dílo Mikise nás burcovalo z jisté letargie životních jistot a zavedených maloměšťáckých stereotypů.

Hudba Mikise a zvláště texty nastolovaly mnoho otázek, se kterými se musel mladý člověk vypořádat – jestli chtěl být věren především jistým ideálům, se kterými jsme se seznamovali jako děti v dílech Julese Verna nebo Viktora Huga. Proto jsem osobně využil každé příležitosti, abych si v tom moři událostí a kulturního života jako takovém »zaplaval«. Do tohoto moře, někdy doslova smrtelně rozbouřeného, mě vrhla mj. i Mikisova hudba.

Co všechno Theodorakis vytvořil, co znamená jeho osobnost pro Řeky? Lze ho k někomu v českém prostředí připodobnit?

Mikis byl programový geniální skladatel, měl charisma, skládal od klasiky do lehkých lidových popěvků. Mohl dát hudbě »evropský charakter«, italskou a byzantskou chromatiku, o řecké lidové hudbě nemluvě; složil hudbu k řadě filmů a starověkých dramat. Jeho hudbu mohou hrát velké symfonické orchestry a velké sbory, ale i pasák ovcí v horách. Theodorakis složil monumentální dílo Canto General na texty básní Pabla Nerudy, které je zobrazením epického zápasu latinskoamerických národů o osvobození. Jeho dílo a písně se staly prakticky kulturním dědictví a potřebou celých národů na celém světě. S hudbou Mikise Theodorakise se básnická díla proměnila v povstalecké písně, v hrdinské hymny a elegie… Složil i hymny některých národů.

Srovnávat Mikise s někým jiným by asi bylo nespravedlivé. Bohužel, po celá desetiletí československá politická kultura, ale i sama kultura jsou jaksi samoizolovány. To je pravý opak Řeků a zvláště Mikise. Ten se vyjádřil proti vpádu některých států Varšavské smlouvy do Československa s tím, že cizí armády a tanky umrtví jakýkoli dialog, je to smrt komunistické strany. A to řekl opakovaně i Sovětům v Moskvě. Jestliže chtěli základny v Československu, měli to říci přímo veřejně a nečekat, až se vyostří společenská krize a politický střet bude po celé řadě problémů. Ostatně i tehdy, ale také dnes, jsou v Německu armády cizích států. Nakonec mu Sověti udělili leninský Řád přátelství národů. Proto Mikise srovnávat s nikým jiným nelze.

Theodorakis byl jako mladík za druhé světové války zapojen do protifašistického odboje. Jak konkrétně? V čem spočívalo jeho celoživotní aktivní občanství?

Sama osobnost Mikise se neprojevovala jen ve sféře hudební. Ačkoli byl ze zaopatřené rodiny, zapojil se brzy - už jako žák - do protinacistického odboje, spojil svůj život s osvobozeneckým zápasem jak Komunistické strany Řecka, ale i osvobozeneckým zápasem národů světa. Nezůstal však vázán stranickými dogmaty a známými vazbami a vždy to byl schopen veřejně vyjádřit a obhájit. Mnohokrát unikl smrti, mučili ho italští a řečtí fašisté, byl pronásledován a zakazován… a opět mučen tentokrát v období vlády tzv. černých plukovníků. Sám Mikis uvedl: »Žil jsem v době, kdy násilí hrálo hlavní roli při formování národů, společností a lidí. Takže místo toho, abych následoval cestu, kterou jsem si zvolil, což byla v zásadě cesta umění a mírumilovného života, byl jsem nucen většinu své energie utratit v aktech odboje a odporu proti násilí, které mě obklopovalo… Násilí se nakonec ukázalo být silnějším než nespočet bojů a obětí lidí. A pro mě to je katastrofální (situace)...«

Přesto všechno Mikis bojoval do poslední chvíle proti zotročování celých národů, nezatrpkl a otevřeně se všemi komunikoval o aktuálních společenských problémech – a to nezávisle na stranické a jakékoli příslušnosti. Jen nácky a fašisty bytostně nesnášel. A to i přes vysoký věk.

Za řecké občanské války byl poslán do vyhnanství. Také byl členem řecké komunistické strany. Co je ještě nutné z jeho životopisu připomenout?

No, jestli zná někdo, co v Řecku komunistická strana udělala pro demokracii a pro kulturu obecně, v ilegalitě i mimo ni, aniž by vůbec byla u vlády, tak bych už vůbec nemusel nic říci. Nicméně, tato kapitola evropských dějin je poměrně neznámá, a tak si ji třeba nechme napříště.

Mikis byl mj. i předsedou mládežnického hnutí Lambrakisů, v době kdy levice byla pronásledována, komunistická strana v ilegalitě (legalizována v roce 1974) a strana měla potřebu s lidmi komunikovat. A tak v roce 1963 byla založena Lambrakisova mládež - jmenovala se po zavražděném lékaři a poslanci levice G. Lambrakisovi, uznávaném světově jako bojovník za mír. Předsedou byl zvolen právě Theodorakis.

V roce 1967 Theodorakis založil odbojovou organizaci PAM proti vojenské juntě. Byl deportován na ostrov Makronisos, do obrovského koncentráku, kde byl podroben velmi krutému mučení… Později, v roce 1986, byly z Mikisovy iniciativy v Řecku zřízeny Výbory pro přátelství Řecka a Turecka, za účasti osobností umění a literatury jako Aziz Nesin, Yasar Kemal a Zulfi Livaneli. Theodorakis pořádal tehdy v Turecku mnoho koncertů a předával turecké vládě poselství ministerských předsedů Andrease Papandrea a Konstantinose Mitsotakise.

V roce 1988 byly v tehdejším Západním Německu z jeho vlastní iniciativy uspořádány dvě mírové konference, jedna v Tübingenu a druhá v Kolíně nad Rýnem. V roce 1990 koncertoval po celé Evropě pod záštitou Amnesty International jak pro sluneční energii, tak proti negramotnosti a drogám.

V českém prostředí se na komunisty dívá často skrz prsty, zvláště byli-li umělci. Jak je to v Řecku? Jaké vážnosti se těšil Theodorakis v řecké kultuře obecně, ve veřejnosti?

Dívat se obecně na někoho skrze prsty je velmi jednoduché. Je to póza. V politice je to jasná diskriminace. Je to na úkor demokracie. Kritizovat komunisty antikomunismem studené války je neproduktivní. Hodí se to zde pouze některým skupinám a někomu v zahraničí. Po roce 1989 byly velké snahy, aby se v Řecku nastolila podobná politická pakultura. Díky však vlasteneckému kreditu Komunistické strany Řecka a uznání tohoto faktu i od politických protivníků se tento scénář nepodařil. Došlo tehdy i ke krátkodobé vládní spolupráci sjednocené levice s pravicí. K tomu také přispěl mj. i Mikis Theodorakis.

Mikis se nebál jít se svou kůží na trh, nebál se být nepochopen, být i proti všem. Ale nezůstal u konfliktu jako takového, ale dál se snažil řešit daný problém. V kritickém dni (noci) pro bombardování Jugoslávie v roce 1999 byla svolána v Aténách - tam se konal dokonce koncert s Mikisem - a dalších městech velká shromáždění protestu a solidarity. Během několika hodin jediná země NATO protestovala proti tomu, co se dělo. Poté se organizovaly koncerty a humanitární pomoc přímo v postižených oblastech.

Mikis byl i ústřední osobností masové demonstrace za řeckou totožnost pojmu Makedonie a všeho, co z toho vychází. Proto kredit Mikise byl a je vysoký. Mikis lidi a národy sjednocoval a svým dílem i nadále bude sjednocovat pod hlavními hodnotami lidstva: společenské spravedlnosti a svobody.

Dovolte mi ještě jeden jeho citát: »Našimi uměleckými zbraněmi jsou krása, která fascinuje duši, takže každý člověk povstává a získává sebevědomí a sílu; nekleknout, postavit se a postavit se tváří v tvář netvorovi jako rovný s rovným. Abychom se konečně stali silnějšími a porazili ho!«

O jeho společenské váze svědčí mj. i to, že Evropská komise ve svém příspěvku na Twitteru vyjádřila poté, co vešlo ve známost, že Mikis Theodorakis zemřel, své velké poslední sbohem v jazycích všech 27 členských států Evropské unie.

Mikis Theodorakis zemřel jako komunista. V aténském metropolitním chrámu, v souladu s jeho závětí, o zesnulém promluvila prezidentka Řecké republiky Katerina Sakellaropulu a generální tajemník ÚV KS Řecka Dimitris Koutsoumpas. Sám Mikis Theodorakis ve své poslední politické vůli žádal, aby byla respektována jeho ideologie a jeho boje za jednotu Řeků.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv