Diskusní fórum na téma česko-ruské vztahy

Panelistou diskusního fóra o česko-ruských vztazích (uspořádala 2. září Nadace Železná opona v Praze) byl ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Jeho úvodní vystoupení bylo značně rozpačité. Česko-ruským vztahům se nedaří… Jistě, to vidí i laici. Přítomni ale byli převážně profíci.

Po krátkém úvodním nic moc vystoupení pana Jindráka přišly dotazy. Předně bylo řečeno, že je třeba říci, v jakém pořadí docházelo ke zhoršování česko-ruských vztahů. Protože se panelista vykrucoval, bylo mu to připomenuto. Tedy, nejprve svévolné odstranění pamětní desky osvoboditelské Rudé armádě na Staroměstské radnici v Praze. Poté barbarské odstraňování sochy maršála Koněva, jenž se mimo jiné zasloužil o osvobození Prahy a značné části Čech. Aby nebylo pochyb, krátce poté na místo sochy maršála Koněva nainstalovali WC Toi Toi. Svévoli vedení radnice Prahy 6 plně krylo hlavní město, ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí. Prý si radnice mohou dělat, co chtějí, i rozbíjet zahraniční politiku ČR.

Dalším byla instalace pamětní desky esesákům generála Vlasova v Praze-Řeporyjích. Ani proti této zjevné propagaci fašismu v Česku prý příslušné státní orgány nemohou nic udělat.

Pak byla aféra »ricin«. Bezpečnostní informační služba ČR (BIS) bezdůvodně obvinila ruskou diplomacii, že její diplomat do ČR přiváží jed ricin za účelem otrávení tří fašizujících pražských komunálních politiků.

Když se to ukázalo jako blamáž, připravila silnější kalibr. Bez jediného důkazu obvinila ruskou tajnou službu GRU, že její agenti způsobili výbuchy dvou zprivatizovaných muničních skladů ve Vrběticích v říjnu a v prosinci 2014. Následně jsme se dozvěděli, že ČR v rozporu s mezinárodním právem ve Vrběticích mimo jiné skladovala zakázané protipěchotní miny. Později bez jediného důkazu (mají prý jen silné podezření) ČR požádala Rusko o náhradu škody způsobené těmito výbuchy ve výši asi 650 mil. Kč. Přitom české soudy tam po několikaletém vyšetřování shledaly zejména nebetyčný nepořádek a systematické hrubé porušování základních bezpečnostních předpisů. Vyšetřovaly i tajné vyzbrojování fašistického Islámského státu a fašistické Ukrajiny a zametání stop po tomto vyzbrojování. BIS po letech prý zjistila něco jiného a pro každý případ důkazy tají. Že by proto, že žádné nemá?

Současně proskočily zprávy, že aféra Vrbětice, spuštěná v nezvyklou dobu sobotního večera, byla spuštěná na základě telefonátu z Velvyslanectví USA, které potřebovalo přebít ruskou tajnou službou odhalenou a zveřejněnou přípravu zavraždění běloruského prezidenta a svržení zákonné běloruské vlády, když se to nepodařilo po prezidentských volbách v srpnu 2020. V pozadí je i zájem americké firmy Westinghouse stavět nový jaderný blok v Dukovanech, přestože to neumí a proti ruskému Rosatomu nemá šanci, a také nepřipustit v ČR očkování nejkvalitnějším sérem – ruským Sputnikem V, v zájmu uplatnění očkovací látky americké firmy Pfizer. Stálo to mnoho životů českých občanů, ale co bychom neobětovali v zájmu lezení po čtyřech před západními protektory (tady současný ministr zahraničí k tomu říká »Česko je sebevědomá země«) a vlastní nemoci rusofobie.

K tomu přistupuje pochybná praxe svévolného vypovídání ruských diplomatů, vždy s následkem většinou recipročního vypovězení českých diplomatů z české ambasády v Moskvě. Stíhání umělé aféry Vrbětice zdecimovalo obě ambasády na úroveň, neumožňující plnit jejich základní funkce. Ale to je prý jen malá vada na kráse tím spíš, že hrozí úplné přerušení diplomatických styků s Ruskem.

Odpovědnost padá na českou stranu

Ano, česko-ruské vztahy jsou na bodu mrazu. Odpovědnost ale plně padá na českou stranu, na špatnou politiku české vlády, včetně plazení se po čtyřech před USA, a soustavný tlak nesmiřitelné, mimo jiné ruso- a sinofobní opozice v ČR. Výsledky na sebe nenechávají čekat. Výlet předsedy Senátu pana Vystrčila na Tchaj-wan způsobil, že Škoda Mladá Boleslav najednou není s to prodávat v Číně škodovky, neboť hrdí Číňané je nekupují. Aféra Vrbětice vyřazením Rosatomu pohřbila českou klimatickou politiku a uvrhla Česko do perspektivy brzké elektroenergetické krize.

Zaznělo, že musíme prý postupovat ve shodě se spojenci. Na to plénum reagovalo, že nás spojenci v aféře Vrbětice podpořili jen symbolicky, tj. mírnou rezolucí, resp. prakticky nijak. Byly připomenuty i historické zkušenosti, jak nás naši hlavní spojenci, údajně demokratická Velká Británie a Francie, v září 1938 nacpali do chřtánu hitlerovskému Německu, či jak zcela nedávno spojenci v čele s USA prchali z Afghánistánu, kde dvacet let krvavě zaváděli euroamerické hodnoty a Afghánci tyto hodnoty ani po dvaceti letech nepochopili a nepodpořili. Ano, někomu to připomínalo útěk diplomatů USA ze Saigonu 30. dubna 1975, někomu útěk křižáků před husity již na začátku bitvy u Domažlic v roce 1431. Pravda je taková, že žádné přátele a spojence s výjimkou stejně bezmocného Slovenska nemáme, a že nebezpečí nejen pro ČR narůstají. Dovoz tzv. afghánských tlumočníků, značka hrají to na všechny strany, dál zvyšuje ohrožení České republiky.

Pan Jindrák na fóru zřejmě zjistil, že prakticky nelze vést rozumnou diskusi a současně obhajovat idiotskou zahraniční politiku ČR. Diskusní fórum bylo předčasně ukončeno.

Jan ZEMAN