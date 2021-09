Turów a co přijde zítra

Ve výčtu dosud uplatňovaných polských požadavků není Turów požadavkem posledním. Zvláštní nebezpečí nastane, pokud se důl Turów stane nejen pro Českou republiku (snad i Německo) ekologickým nebezpečím, protože české krajině odebírá značné množství vody, což se patrně při volbách stane problémem podstatným.

Vyčíslit všechny předcházející polské požadavky by možná vyžadovalo nejméně stránky jedné obsažné publikace. Pokud někdo vzpomene na Těšínsko, pak je to nemilá kapitola polského úsilí stát se velmocí v Evropě od moře k moři, mít společnou hranici s Maďarskem atd. Naopak pro polské vlastence byla velmi těžkým údělem nepřízeň polského vedení vůči slovanskému vlastenectví, dokonce byl uvalen žalář na představitele polského slovanského hnutí prof. Tejkowského.

Jistě není normální, aby v demokratickém státě měl polský premiér dědečka, který bojoval za říšský wehrmacht, přitom premiér to dokonce dotáhl na významnou politickou osobnost v Evropské unii.

Již na konci války v polské koncepci homogenního státu hrálo Těšínsko významnou úlohu, což bylo patrné už z podpisu sovětsko–polské smlouvy ze srpna 1945, v níž si polská strana na sovětské vynutila, »…že ztráty území na východě musí být nahrazeny vhodným vytyčením hranic na západě…«.

Ukázalo se, že požadavky na Těšínsko, Oravu a Spiš nebyly konečnými. Československo nesouhlasilo nejen s polskými nároky na Kladsko, ale i s následným polským nátlakem na české občany, aby se přihlásili do 30. listopadu 1945 k polské národnosti, jinak budou ze země vyhnáni. To se také stalo: z Kladska, pruského Slezska a z ostatních částí Polska muselo tehdy okolo 22 000 Čechů uprchnout, což dokonce komentovali přítomní redaktoři zahraničního tisku. Například londýnský The Times zveřejnil vypuzování Čechů již v červenci 1945.

Hraniční radikalismus

Velmi nepříznivě byl přijat hraniční radikalismus polského maršála M. Zymierského, jenž 16. června 1945 vydal rozkaz, podle kterého měla polská armáda obsadit Těšínsko. Šlo o totéž území, o velikosti 1086 kilometrů čtverečních, které jsme museli dát Hitlerovi.

Pro nevyhnutelnost obnovit zaměření válkou zpustošených hranic stanovily mocnosti provést jejich obnovu se stavem k 1. lednu 1938. Iniciativa čs. strany ve věci nového zaměření zůstávala řadu let bez polské odpovědi. Přitom se Polsko ve svých hraničních představách kriticky vyjadřovalo nejen k trianonské smlouvě, ale přesvědčovalo českou stranu, aby posunulo hranice na hřbet Sudet. Tím chtělo získat okresy Opava, Frývaldov, Bruntál, Krnov a zbytek Těšínska. Na jihu, jak uváděl polský tisk (Kurier Polski 6. 5. 1946), polská strana Čechům doporučovala kompenzovat své území až k Dunaji…

Polská strana na českou iniciativu ve věci zaměřování hranic, odpověděla teprve po čs. urgencích nótou z 12. července 1954. Stanovila však podmínky: 1. Přijetí polského překročení hranic v roce 1944 a 1945 bude uznáno za faktickou čáru. 2. Měření státních hranic (délka 1390 km) proběhne pouze ve dvou měřických sezónách roků 1956 a 1957, přitom se zkrátí délka hranic.

Samozřejmě, že přijetí zmíněných podmínek z časových důvodů ovlivnilo přesnost měření, například některé vzdálenosti byly určeny odkráčením. Vzniklá nepřesnost pak měla být zohledněna podle Smlouvy o konečném vytyčení státních hranic z 13. června 1958, v části »Charakteristika technických údajů«, kde bylo k hodnotám přesahujícím normu přesnosti uvedeno: »…pro značné odchylky v geodetických hodnotách nemohou být tyto údaje užity, jako základ dalších měření«.

Chyby potvrzeny po 20 letech

Teprve po dvaceti letech (1976 až 1983), po jmenování nové Stálé čs.–polské společné hraniční komise pro přezkoušení hraničních vodních toků, byla souběžně ověřena hodnověrnost měřických výsledků z let 1956 a 1957, a to novou technologií. Zjistilo se následující: »Transformací hraniční čáry z náčrtů z roku 1958 do hraničních náčrtů z roku 1983 výsledek v mnohých případech potvrdil jejich neidentitu (např. vodní toky probíhaly přes skaliska ap.)« Údaje o tom jsou doloženy v Závěrečném protokolu z 9. prosince 1983.

Je třeba zdůraznit, že obě strany až do devadesátých let smlouvou (1958) stanovené majetkové řešení uznávaly. Obrat nastal po hraniční schůzce prezidentů Václava Havla a Lecha Walesy. Tehdy Václav Havel vyšel Walesovi v mnohých požadavcích vstříc. Tím se polské straně podařilo oddělit problematiku dvojvlastnických poměrů.

Přitom k plnění smlouvy byly předpoklady. Chybou bylo, že příslušné orgány nezohlednily fakta prokázaná novou technologií z let 1976–1983.

Exministr zahraničí Jiří Dienstbier k tomu pro časopis Reflex poznamenal: »Jak se dnes ukazuje, naše ochota vyrovnat územní dluh nebyla dobrým tahem.« Pokud exministr zahraničí J. Dienstbier st. zde zabodoval, pak to bylo pouze ve prospěch polské strany. Alarmující je, že tuto myšlenku zastávala česká strana od samého začátku.

Poté, když se tímto problémem začal zabývat Liberecký kraj, zejména když město Chrastava aj. burcovalo a žádalo o pomoc v úsilí o zachování územní celistvosti ČR, byla českým občanům vymezena pro polskou stranu územní náhrada. Bylo to správné řešení?

Nakonec, patrně nejmoudřejší byla »česká velkorysost«: Co to je 368 hektarů z roku 1958, proti velkorysému daru českého území až po Javor Bavorsku od Marie Terezie v roce 1764…

Závěrem

Územní zájmy mají všechny státy, dnes i USA v Evropě, Asii aj., novým trendem je pak snaha o rozkouskování Ruské federace. Je patrné, že tato konstelace je příznivá pro Polsko, které si patrně územní zájmy ponechá. Máme špatné zkušenosti z období let 1938-39 při mnichovské krizi, kdy se naši sousedé dovedli pro české území spojit i s Hitlerem. Stálo nás to 1086 kilometrů čtverečních, což mnohokrát převyšovalo takzvaně fiktivních 368 hektarů.

Jednou se historikové nebudou bát zveřejnit, že zrušení smlouvy z roku 1958 (v roce 1992) bylo protiústavní. Ti, kteří o tom rozhodovali, si ani nepřečetli, že ve znění smlouvy z 13. června 1958 je ustanovení o »Charakteristice technických údajů«. Stejně tak měření založená na přesnějších metodách.

Čeněk M. KADLEC

ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv