Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Smartwings chtějí prodloužit lhůtu pro reorganizační plán ČSA do února

Letecká společnost Smartwings požádala soud o prodloužení lhůty na reorganizační plán pro České aerolinie (ČSA) do února příštího roku. Firma nyní dokončuje jednání s Airbusem, který patří mezi největší věřitele zadlužených ČSA. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku, upozornil na to server zdopravy.cz. ČSA jsou v úpadku od března, insolvenční soud v červnu pověřil mateřskou firmu Smartwings, aby do čtyř měsíců zpracovala reorganizační plán. O případném prodloužení lhůty rozhodne Městský soud v Praze.

Důvodem pro prodloužení termínu k předložení reorganizačního plánu jsou podle Smartwings pokročilá jednání se společností Airbus ohledně dluhu za neodebraná letadla A321Neo a A220. Výrobce následně zakázku zrušil. Airbus do insolvenčního řízení s ČSA přihlásil dluh 17 miliard korun.

"V současnosti se jednání s věřiteli Airbus nachází v pokročilé fázi, kdy mezi stranami byly vyměněny konkrétní návrhy dohod o narovnání,“ uvedly Smartwings v návrhu. Termín k předložení reorganizačního plánu chtějí prodloužit až do 4. února. Smartwings očekávají dohodu během října. "Tato skutečnost bude mít zásadní vliv na uspokojení ostatních přihlášených a nezajištěných věřitelů dlužníka,“ uvádí se v návrhu.

Smartwings v návrhu dále uvedly, že také intenzivně jednají s novým investorem, který by do ČSA vstoupil. Jeho vstup je ale podle návrhu závislý i na výsledku jednání s Airbusem. Jméno investora neuvádějí.

Věřitelé zadlužených ČSA zatím přihlásili do insolvenčního řízení s leteckou společností pohledávky za více než 19,4 miliardy korun. Roli insolvenčního správce vykonává od března karvinská firma Inskol, v řízení ji zastupuje Michael Šefčík. Soud zároveň pověřil firmu Grant Thornton, aby vytvořila znalecký posudek s posouzením majetkové podstaty ČSA, která by se v případě konkurzu firmy rozdělila mezi věřitele. Podstata podle posudku činí 172 milionů korun, přičemž podle tohoto posudku letecká společnost loni skončila ve ztrátě více než 2,64 miliardy korun.

ČSA zasáhly dopady epidemie koronaviru, dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už loni propustil kolem 300 pracovníků. V únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech. Kvůli krizi se ztenčila flotila letecké společnosti na dvě letadla. Provoz však dále pokračuje.

Také mateřská společnost Smartwings se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitla v ekonomických problémech. Společnost čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace.

(čtk)