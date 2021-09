Ilustrační FOTO - Pixabay

Co s odebranými zvířaty?

Prachatice odebraly chovateli kvůli špatnému zacházení desítky zvířat, péče o ně vyjde měsíčně na 300 000 korun. Se žádostí o pomoc se zajištěním peněz se město obrátilo na ombudsmana Stanislava Křečka.

V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková. Ombudsman doporučil městskému úřadu, aby zvířata převedl z předběžné do klasické náhradní péče a následně přikázal vlastníkům zaplatit náklady náhradní péče. Neuhradí-li vlastník tyto náklady do tří měsíců, je možné zvířata převést do majetku státu.

Prachatičtí úředníci se zabývají rozsáhlým případem týrání zvířat, rozhodli o odebrání 26 koní, 15 psů, šesti koček a 112 holubů do předběžné náhradní péče. Jejich majitel je podle úředníků choval v nevhodných podmínkách, nedostatečně je krmil a napájel a ohrožoval jejich zdraví. Zvířata jsou u náhradních chovatelů, město ale péče o ně vyjde zhruba na 300 000 korun měsíčně. Část sice Prachatice získaly zpět z dotačního programu Státního zemědělského intervenčního fondu, dotace se ale vztahuje jen na koně a skot.

Ombudsman se obrátil na ministerstvo zemědělství, aby zvážilo, zda by například bylo možné upravit podmínky dotačního programu. Ministerstvo uvedlo, že nemá možnost, jak městskému úřadu peníze poskytnout. Zároveň ale upozornilo, že podle zákona na ochranu zvířat proti týrání není úřad ten, kdo by měl náklady náhradní péče hradit. Vynaložené náklady je totiž povinen zaplatit ten, kdo zvířata týral. Úřad tak může tyto náklady vymáhat exekučně. Město se také může pokusit s vlastníky dojednat, aby týraná zvířata převedli novým chovatelům.

»Z mých předchozích šetření jsou mi známy případy, kdy úřady o odebrání zvířat do náhradní péče nerozhodly nebo se zdráhaly rozhodnout právě kvůli tomu, že neměly zajištěny finanční prostředky na zaplacení služeb náhradních chovatelů. Proto oceňuji postup úřadu Prachatice, který je příkladem dobré správy. Městský úřad rychle a účinně zamezil týrání zvířat,« uvedl Křeček.

Situaci obcí s placením péče o odebraná zvířata od letošního února zlepšila novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jakmile náklady na péči o zvířata odebraná jednomu chovateli přesáhnou 200 000 korun, další peníze na předběžnou náhradní péči už obcím proplácí ministerstvo zemědělství. V Prachaticích ovšem zvířata chovateli odebrali loni říjnu, tedy ještě před účinností novely, a na peníze tak nemají nárok.

(cik)