Všichni za jednoho

Konec volebního období se neúprosně blíží a s ním i konec jedné garnitury v Poslanecké sněmovně a přirozeně také konec menšinové vlády pod vedením Andreje Babiše. Řízení země hnutím ANO a sociálními demokraty vyvolávalo a vyvolává nadále nejednu kontroverzi, i když objektivně řečeno, ve srovnání s předchozími vládami vytvořenými pod premiéry ODS Topolánkem a Nečasem, za ministerské asistence M. Kalouska, se úroveň života běžného občana alespoň nepatrně zvýšila.

Nejspíše poslední možnost, jak bylo možno přímo oslovit předsedu vlády dosluhující, ale za jistých okolností i té budoucí, mohla být ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích. Osobně jsem se ho chtěl zeptat na postoj vlády k Zelené dohodě pro Evropu, tzv. Green Dealu, s tím, že jeho kabinet tuto problematiku frekventuje a konzultuje s občany zcela minimálně a nedostatečně. A to se jedná o zásadní aspekty, které by mohly v blízké době ovlivňovat dosaženou kvalitu života každého z nás.

Bohužel, do poslaneckých kolegů a kolegyň z hnutí ANO, jako kdyby někdo střelil, stejně jako do hejna holubů, ulekli se, vznesli a se štěstím následně efektivně přistáli na prvních vylosovaných místech zmíněných interpelací, aby tak šikovně zabrali vymezený devadesátiminutový prostor pro skutečně vážně míněné dotazy, ty opoziční. Zákonodárci zvolení za ANO: Rais, Bžoch, Pražák, Kubík, Kubíček, Kott a jejich klubové kolegyně Procházková a Blažková, přestože mohou se svým partajním předsedou pilně komunikovat denně, a to i jinými kanály, v závěru volebního období tak prakticky smazali skutečný význam poslaneckých interpelací na předsedu vlády v dolní komoře. Samozřejmě, právo, dle Jednacího řádu, na to mají, ale že ho celé čtyři roky využívali zcela minimálně a nyní se pokrytecky probudí jaksi až těsně před volbami, spíše pozornému divákovi vyloudí kyselý úsměv na tváři, než aby ocenil jejich aktuálně vyjevenou zvídavost a pracovitost!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM) a vedoucí kandidát do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji